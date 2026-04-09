Fudbaleri Partizana gostuju Novom Pazaru u meču 30. kola Superlige Srbije. Crno-beli žele da prekinu seriju slabih rezultata i vrate se na pobednički kolosek.

NOVI PAZAR - PARTIZAN 2:3

Gradski stadion

Sudija: Pavle Ilić

Novi Pazar: Samčović - Bačkulja, Hadžimujović, Manev, Mirosavić - Alilović, Davidović - Omoregbe, Sadi, Camaj - Kocebu

Partizan: Milošević - Roganović, Mitrović, Milić, Đurđević - Dragojević, Zdjelar - Sek, Vukotić, Trifunović - Kostić

90. minut - Četiri minuta nadoknade.

79. minut - Ogromna prilika za Novi Pazar. Bačkulja je imao dosta prostora po desnoj strani. Uputio je udarac, ali je Milošević sjajno reagovao i poslao loptu u korner.

73. minut - Nakon neverovatnog otvaranja drugog dela sada bez većih uzbuđenja. Partizan čuva prednost.

63. minut - Nezgodan udarac je uputio Omoregbe, Milošević je intervenisao.

56. minut - Goooool! Pa šta se ovo dešava u nastavku utakmice!? Već treći gol u drugom poluvremenu i crno-beli treći put na utakmici stižu do vođstva. Polter je lepo odložio loptu Vukotiću, koji se dobro namestio i precizno gađao.

52. minut - Gooool! Spektakularan početak drugog poluvremena! Prednost Partizana je trajala samo dva minuta i domaćin se opet vratio. Strelac je Kocebu.

50. minut - Goooool! Ponovo vode crno-beli! Ponovo je zaslužan za gol bio Sek koji je dobro probio po desnoj strani i ubacio loptu u peterac, a Sebastijan Polter je postigao jako lep gol petom.

46. minut - Preti Partizan odmah na startu drugog dela. Sek se nije najbolje snašao. Moglo je da bude daleko opasnije po gol domaćih.

Kraj prvog poluvremena!

45+1 minut - Goooool! Evo izjednačenja! Spektakularan pogodak Camaja u završnici prvog poluvremena. Gađao je po sredini, Vukotić je probao da ga izblokira, ali nije uspeo i domaći tim je poravnao rezultat.

44. minut - Još jedna prilika za Pazarce. Mirosavić je pokušao, ali pored gola.

37. minut - Sada su gosti bili u šansi. Đurđević je probao glavom posle centaršuta, ali je bio neprecizan.

35. minut - Ozbiljno preti domaćin. Još jedan opasan napad, ali je Milošević dobro reagovao.

33. minut - Kakva šansa za Novi Pazar da dođe do izjendačenja. Ubačena je lopta sa leve strane u peterac, u prilici je bio Omoregbe, ali je Vukotić fenomenalnom intervencijom sprečio gol.

20. minut - Camaj je posle prodora zapretio, ali je zaustavljen.

11. minut - Crno-beli za sada kontrolišu dešavanja na terenu.

7. minut - Mogao je Novi Pazar do izjednačenja. Najpre Kocebu nije uspeo da reaguje na ubacivanje Alilovića, da bi nedugo zatim Vukašin Đurđević stigao da interveniše ispred neodlučnog Camaja.

3. minut - Gooool! Partizan već vodi u Novom Pazaru! Strelac je Demba Sek. Sjajno je krilni napadač crno-belih probio da desne strane, ušao u šesnaesterac i lepim udarcem postigao gol,

Utakmica je počela!

16:05 - Uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Novog Pazara.