Crveno-beli su ovim trijumfom i matematički obezbedili učešće u plej inu.

Posle dugo vremena odličan meč su odigrali Džered Batler i Džordan Nvora. Obojica su postigli po 24 poena.

Ni ovaj meč nije mogao da prođe bez oscilacija, ali izbegnuta je drama i upisana je na kraju ipak rutinska pobeda.

Zvezda sad ima skor 21-16 i trenutno je sedma, dok je Asvel ostao prikovan za dno sa učinkom 8-29. Srpski klub i dalje teoretski može do šestog mesta i direktnog plasmana u plej-of, ali pod uslovom da pobedi Real u gostima, a Hapoel izgubi obe preostale utakmice, od Makabija i Monaka. Zvezda je bolja u međusobnom skoru od Hapoela jer je kod kuće pobedila 87:75, a u Sofiji izgubila 84:78.



Utakmica u Vilerbanu je, kao i svaka u 37. kolu Evrolige, počela minutom ćutanja u čast nedavno preminulog Duška Vujoševića, koji je legenda Partizana, ali je jedno vreme bio i na klupi Crvene zvezde.

Džordan Nvora i Džared Batler su predvodili Zvezdu ka pobedi sa po 24 poena, 15 je dao Čima Moneke, a 13 Kodi Miler-Mekintajer.

Bivši košarkaš Partizana Brajan Angola je bio najefikasniji u Asvelu sa 22 poena, Šakil Herison je dao 16, Musa Ndiaje 14, a 13 Toma Ertel.

Zvezda je mnogo bolje otvorila meč, sredinom prve deonice je vodila 19:9, ali je usledila serija domaćina 7:0, pa je posle 10 minuta bilo 26:26. Zvezda je odlično otvorila drugu četvrtinu i povela 35:27, a na poluvremenu je imala ogromnih plus 12 - 55:43. Serijom 16:2 na startu drugog poluvremena Asvel se vratio u potpunosti u meč, ali je Zvezda odbila taj napad i vođstvom 74:71 ušla u poslednju deonicu.

U četvrtoj deonici su blistali pomenuti Nvora i Batler, odbijen je poslednji nalet rivala i upisan je siguran trijumf.

ASVEL - CRVENA ZVEZDA 93:106 (26:26, 17:29, 28:19, 22:32)

Hala: LDLC Arena (Lion)

Sudije: Pizaro, Kortes, Pir

Asvel: Ebua, Seljas, Herison, Angola, Ertel, Ažinsa, Masa, Džekson, Lajti, Endijaj, Votije, Traore.

Crvena zvezda: Miler Mekintajer, Miljenović, Batler, Karter, Kalinić, Dobrić, Rivero, Izundu, Bolomboj, Nvora, Odželej, Moneke.

Četvrta četvrtina:

40. minut - Kraj! Pobeda Zvezde kojom je overen plej in!

39. minut - Još jedna trojka Batlera! Priviliegija je večras gledati ovog majstora! Novi poeni Batlera!

38. minut - Trojka Batlera! To je Batler kakav je potreban Zvezdi. Kakav pogodak Angole još jednom! Dva minuta do kraja Zvezda ima deset poena prednosti.

37. minut - Trojka Nvore za +10! Tri minuta do kraja! Razigrao se Herison na drugoj strani. Tehničku dobija trener domaćih.

36. minut - Nvora ponovo ide na liniju penala. Pogodio je jedno i Asvel stiže do koša u kontri. Odželej dolazi do važnih poena.

35. minut - Anžinsa ne pogađa za dva, poeni Nvore i Zvezda opet odbija napad rivala. Neverovatna trojka Angole.

34. minut - Loš napad Zvezde. Čim je Batler izašao da odmori, odmah problemi. Herison pogađa uz faul. Promašio je daodatno bacane. Nekako je Nvora izvukao dva bacanja, premda je i ovo bio loš napad Zvezde. Pogodio je Nvora oba penala.

33. minut - Zakucava Izundu, Zvezda opet ima dvocifrenu prednost. Kalinić je faulirao Angolu na šutu za tri. Pogodio je sva tri.

32. minut - Mekintajer promašuje otvorenu trojku, ali tu je Odželej na ofanznivnom skoku. Batler krade loptu i počastiće se u kontri.

31. minut - Fantastična promena iza leđa Mekintajera i laki poeni. Trojka Anžinse. Kakva asistencija Batlera za Izundua koji zakucava.

Treća četvrtina:

30. minut - Magija Džereda Batlera! Kraj treće četvrtine, Zvezda vodi 74:71!

29. minut - Ebua pogađa iz teške pozicije. Mekintajer ide do kraja i pogađa uz faul. Pogodio je i dodatno bacanje. Ertle je fauliran i sada on ide na liniju penala. Siguran oba puta.

28. minut - Batler se razigrao, pogađa za dva sa jedne noge. Napokon su se odbranili crveno-beli. Trojka Monekea za izjednačenje.

27. minut - Nova trojka Angole. Lep potez Batlera. Užasnu odbranu igra Zvezda, nova trojka Asvela.

26. minut - Bolomboj ne pogađa za tri, ali Ebui beži lopta u aut. Kalinić dobija rampu. Panična igra Zvezde u drugom poluvremenu.

25. minut - Trojka Angole, Asvel vodi! Batler je iznudio prekršaj i ide na liniju penala. Pogodio je samo jedno bacanje, ali Moneke dolazi do poena posle ofanzivnog skoka. Herison ide do kraja i poentira.

24. minut - Asvel se potpuno vratio u utakmicu - 56:57. Obradović mora da zove tajm-aut. Kakva glupost Kalinića posle odličnog dodavanja Batlera.

23. minut - Mnogo problema za košarkaše Zvezde u drugom poluvremenu. Napad je stao, a i u odbrani škripi.

22. minut - Nvora ne pogađa za tri i stiže kazna u vidu trojke Angole. Asvel bolje otvara treću deonicu. Konačno poeni za Zvezdu u nastavku, Moneke u tranziciji.

21. minut - Dobar uvodni napad košarkaša Asvela u drugom poluvremenu. Loš napad Zvezde.

Druga četvrtina:

20. minut - Trojka Džeksona. Nova trojka Bolomboja posle asistencije Batlera! Vraća trojku Džekson. Mekintajer ide do kraja i pogađa. Poluvreme, Zvezda vodi 55:43

19. minut - Krade loptu Moneke, Nvora pogađa uz faul, siguran je i sa linije penala. Džekson je realizovao oba penala.

18. minut - Herison je fauliran na šutu za tri, pogodio je dva bacanja. Nvora izblokiran. Traoreu beži lopta u kontri. Trojka Mekintajera!

17. minut - Pukla je odbrana Zvezde i Asvel to kažnjava. Nesportski faul Ebue. Moneke siguran sa linije penala.

16. minut - Izundu lako rešava Seljasa, Zvezda na +11.

15. minut - Batler ide do kraja i poentira.

14. minut - Kakav koš Ertela. Uzvraća Kalinić. Poeni Ndijaja sa poludistance. Miljenović je dobio udarac po glavi, nesportski dosuđen Ndijaju.

13. minut - Bolomboj se sjajno snalazi, ponovo Zvezda ima 6 poena prednosti. Odličan pas Batlera za Izundua koji ostao sam i poentirao.

12. minut - Angola polovičan sa linije penala. Batler promašuje, ali uspeva da popravi posle ofanzivnog skoka. Traore promašuje zakucavanje u kontri.

11. minut - Evo trojke Džereda Batlera! Za Zvezdu je mnogo važno da se on razigra.

Prva četvrtina:

10. minut - Batler ne pogađa za dva. Promašuje i Ertel. Mekintajer je iznudio tri slobodna bacanja. Pogodio je dva od tri. Ažinsa pogađa za tri. Kraj prve deonice 26:26.

9. minut - Vraća trojku Ertel. Dosuđen je običan faul nad Odželejem posle gledanja snimka. Preinačena je odluka u nesportski na kraju.

8. minut - Sjajan pas Ertela, lak posao za Ndijaja. Serija Asvela 7:0! Trojka Bolomboja posle sjajne asistencije Mekintajera.

7. minut - Odličan početak Zvezde koja već dolazi do dvocifrene prednosti. Ertel pogađa uz faul.

6. minut - Ndijaj ne uspeva da vrati. Sada Moneke pogađa trojku.

5. minut - Ertel ne pogađa za dva, promašuje i Rivero. Pukla je odbrana Zvezde i kažnjava to Ndijaj. Trojka Nvore.

4. minut - Odličan pas Monekea za Nvoru koji zakucava. Odlična odbrana Monekea na drugoj strani. Nvora još jednom zakucava, sada u tranziciji.

3. minut - Mekintajer ide do kraja i dolazi do lakih poena. Herison uzima težak šut i pogađa za dva u poslednjoj sekundi napada. Trojka Monekea.

2. minut - Trojka Ebue. Karter ne uspeva da vrati, promašuje i Nvora. Angola je pogodio oba slobodna bacanja.

1.minut - Rivero ne uspeva da poentira. Ni domaći nisu realizovali svoj prvi napad. Dobar napad Zvezde i koš Rivera.

20.44 - Minut ćutanja povodom smrti Duška Vujoševića.

19.44 - Zvezda, u Francuskoj nije pobedila ASVEL u poslednjen dve sezone. U januaru 2024. ASVEL je pobedio Zvezdu sa 100:91, dok je prošle sezone francuski tim ponovo nadigrao crveno-bele - 77:74.

19.30 - U prvom delu sezone Zvezda je slavila rezultatom 79:65.

19.29 - Na papiru, Asvel je najlakši mogući protivnik. Ali, najteže su utakmice koje su unapred dobijene i protiv rivala koji je potpuno rasterećen.

19.28 - Situacija na tabeli je takva da Zvezda može i direktno u plej of, ali može da ostane i bez plej ina.

19.27 - Zvezda je na skoru 20-16, dok je Asvel poslednji na tabeli sa skorom 8-28.

19.25 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici 37. kola Evrolige u kojoj se sastaju Asvel i Crvena zvezda. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Liona.