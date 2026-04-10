Crno-beli su u nekoliko navrata stizali veliku prednost litvanskog kluba, bili i na šest poena zaostatka na nešto više od dva minuta, ali se Žalgiris odbranio i došao do važne pobede.

Đoan Penjaroja je odmah nakon meča u redovnoj izjavi istakao da je problem bila poziciona igra:

- Čestitke Žagltrisu, zaslužili su da pobede, imali smo problema u napadu, posebno u igri "pet na pet", u pozicionoj igri - kratak je bio Đoan Penjaroja

Partizan se posle 37 utakmica nalazi na 15. mestu sa učinkom od 15 pobeda i 22 poraza. U poslednjem kolu crno-beli će igrati kod kuće protiv Baskonije.