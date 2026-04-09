Meč je obeležio Aleksandar Katai sa dva gola. On je tako stigao do 156. gola u dresu Zvezde i na drugom mestu večne liste strelaca prestigao Dragana Džajića.

Crveno-beli su od starta nametnuli visok ritam i jasno stavili do znanja da žele rano vođstvo. Već u uvodnim minutima pretili su preko Vladimira Lučića i Bruna Duartea, ali je odbrana gostiju, predvođena golmanom Dimitrijem Minićem, odolevala početnom naletu.

Inicijativa domaćina isplatila se u 23. minutu, kada je Katai doveo Zvezdu u vođstvo i ujedno stigao do jubilarnog, 155. pogotka u crveno-belom dresu, čime se izjednačio sa legendarnim Draganom Džajićem na drugom mestu večne liste strelaca kluba.

Međutim, radost domaćih nije dugo trajala. Već u narednom napadu, Stefan Tomović je sjajnim solo prodorom i preciznim udarcem savladao golmana Mateusa za brzo izjednačenje – 1:1.

Do kraja prvog poluvremena nastavljena je ofanziva Zvezde, a u 44. minutu Katai je ponovo stupio na scenu. Posle centaršuta, najviši u skoku bio je iskusni ofanzivac i glavom zatresao mrežu za novo vođstvo domaćih – 2:1. Tim pogotkom Katai je pretekao Džajića i postao drugi strelac u istoriji kluba, što je obeležilo prvo poluvreme.

Drugi deo utakmice počeo je velikom šansom za Zvezdu, ali je mladi Vasilije Kostov propustio priliku da uveća prednost. Usledila je kazna na drugoj strani – u 54. minutu gosti su iz brzog kontranapada stigli do izjednačenja. Tomović je još jednom odigrao ključnu ulogu, asistirao je, a Bonsu Osei je iskoristio prostor i pogodio za 2:2.

Spartak je u tim trenucima bio veoma opasan, a mogao je i do potpunog preokreta, ali je pogodak Oseija u 66. minutu poništen zbog minimalnog ofsajda nakon VAR provere.

Zvezda je do nove prednosti došla u 73. minutu. Džej Enem, koji je u igru ušao samo nekoliko minuta ranije, iskoristio je precizan centaršut Duartea i glavom na prvoj stativi zatresao mrežu rivala.

Usledio je period igre koji je u potpunosti pripao crveno-belima, ali se dogodilo nešto neočekivano.

Uprkos boljoj igri i konstantnom opsedanju gola rivala, Zvezda je ta koja je primila gol pre poslednjeg sudijskog zvižduka.

Kvaku Bonsu Osej je posle asistencije mladog Nikole Tasića matiao Mateusa za izjednačenje i 3:3. Posle intervencije iz VAR sobe, pogodak je poništen, pa je Zvezda iz duela izašla sa sva tri boda.

CRVENA ZVEZDA - SPARTAK 3:2 (2:1)

Stadion: Rajko Mitić (Beograd)

Sudija: Nikola Radaković

Kraj! Pobeda Zvezde!

90+1 - Gooool! Spartak ponovo stiže do izjednačenja! Ipak ništa od gola, Osei je bio u ofsajdu, mnogo sreće za Zvezdu!

84. minut - Nova šansa za Kataija! Šutirao je pored gola sa desetak metara.

79. minut - Pritisak Spartaka koji želi i po treći put da izjednači.

73. minut - Gooool! Zvezda opet vodi, sada je Enem strelac!

65. minut - Spartak stiže i do trećeg gola, ali je Osei bio u nedozvoljenoj poziciji.

60. minut - Period dobre igre Subotičana.

54. minut - Gooool! Spartak opet stiže do izjednačenja, strelac je Osei. Stefan Tomović je poslao majstorski pas iza leđa Zvezdinoj odbrani, Bonsu Osei je pobegao defanzivcima crveno-belih i savladao Mateusa.

50. minut - Dobar centaršut Jung Vu Seola, Duarte je pokušao da poluvisoku loptu uhvati nogom, ali je volej Brazilca bio traljav.

46. minut - Kakva šansa za Kostova. Katai je sjajnim pasom servirao loptu za Kostova, ali je Zvezdin tinejdžer neometan šutirao pored gola da 11, 12 metara od gola Spartaka.

45. minut - Poluvreme, Zvezda vodi golovima Kataija.

44. minut - Gooool! Zvezda vodi, ponovo je Katai strelac, ovoga puta izvanredan udarac glavom! Sada je prestigao Džajića i osamo se na drugom mestu liste strelaca sa 156 golova!

39. minut - Nova šansa za crveno-bele, Duarte šutira preko gola.

37. minut - Velika prilika za Zvezdu, Handel pogađa stativu.

29. minut - Pokušaj Duartea, loš udarac.

24. minut - Goooool! Kratko je trajalo slavlje fudbalera Zvezde, Tomović snažnim udarcem donosi izjednačenje Spartaku!

23. minut - Gooool! Zvezda vodi, strelac je Katai koji je ovim pogotkom stigao Dragana Džajića na večnoj listi strelaca. Bio je ovo njegov 155. gol u dresu Zvezde!

17. minut - Vladimir Lučić je serijom driblinga izbacio čuvare, a onda je šutirao sa ivice šesnaesterca u gornji ugao Spartakovog gola, međutim, Dimitije Minić se izvio svom dužinom i odbranio dobar udarac Lučića.

13. minut - Šansa za Zvezdu, Katai je probao da lobuje Minića, lopta odlazi pored gola.

12. minut - Opet preti Zvezda, ovoga puta preko Seola, umalo autogol.

7. minut - Šutirao je i Bruno Duarte sa oko šest, sedam metara, ali su dobri bili u bloku defanzivci Spartaka.

3. minut - Šutirao je Vladimir Lučić sa oko oko 17 metara preko gola.

1.minut - Utakmica je počela.

18.40 - Još samo jedan gol fali Aleksandru Kataiu da se izjednači, a dva da pretekne Dragana Džajića na drugom mestu večne liste strelaca Crvene zvezde. Džajić je na zvaničnim utakmicama za crveno-bele postigao 155 golova, dok je Katai trenutno na 154.

17.59 - U prvom delu sezone u Subotici bilo je 3:2 za crveno-bele.

17.57 - Zvezda je ubedljivo prva sa 72 boda, dok Spartaku predstoji grčevita borba za opstanak.

17.55 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici 30. kola Superlige Srbije u kojoj se sastaju Crvena zvezda i Spartak. Uz alo.rs pratite sva dešavanja sa "Marakane".