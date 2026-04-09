Fudbaleri Crvene zvezde savladali su u sjajnom meču Spartak u 30. kolu Superlige – 3:2.

U poslednjim sekundama crveno-beli su mogli da ostanu bez celog plena, ali je VAR poništio gol Subotičana. Najbolji akter bio je dvostruki strelac Aleksandar Katai.

- Ovo je njegovo veče. Sve čestitke. Rekao sam, on radi s velikim elanom. Bitno je šta oseća unutra, vuče momke, treba da mladima bude idol – naglasio je Stanković.

Potom se detaljno osvrnuo na meč na Marakani.

- U prvom je bila dobra energija, u drugom konfunzno. Grešili smo kao petlići. Dosta treba da se radi na motivaciji da ne damo protivnku da se razigra, da ne prosipamo bodove. Zamalo da nas puno koštalo to što nismo iskoristili šanse i zatvorili utakmicu ranije. To mi se mnogo puta dogodilo u karijeri. Ali ne možemo ni četiri pet golova da damo uvek. Bitno je da smo ovo završili sa osetnom razlikom. Gledaću da ih motivišem za plej-of kao da je razlika nula bodova – dodao je Stanković.