Fudbaleri Partizana pobedili su Novi Pazar rezultatom 3:2 u 30. kolu Superlige Srbije.

Sjajna utakmica je viđena u Novom Pazaru, ali je po njenom završetku umalo izbila tuča.

Kada je glavni arbitar odsvirao kraj, mladi Semir Alić se našao u sukobu sa reprezentativcem Srbije. Alić mu je nešto dobacivao, Mitrović uzvraćao, a ubrzo su u sukob ušli i ostali igrači. Odmah nakon njih, na teren su ušli i radnici obezbeđenja.

Došao je odmah Srđan Blagojević da razdvoji igrače, kao i Nenad Lalatović, pa se sve ubrzo smirilo.