Večerašnjim utakmicama 30. kola Super lige Srbije dobili smo definitivan odgovor kako će biti raspoređene ekipe od šestog do osmog mesta na tabeli i ko je poslednji učesnik plej-ofa.
To je ekipa sudruličkog Radnika koja je posle 30 odigranih kola Preliminarne faze takmičenja završila na osmom mestu.
Čukarički i OFK Beograd imaju isti broj bodova, ali su ''romantičari'' bolji u međusobnim duelima, pa će OFK startovati sa šeste, a Čukarički sa sedme pozicije.
Plej-of startuje 18. aprila, a večiti derbi je na programu 26. aprila, domaćin će biti Crvena zvezda.
31. kolo:
Crvena zvezda - Vojvodina
Partizan - Železničar
Novi Pazar - OFK Beograd
Čukarički - Radnik
32. kolo:
Železničar - Crvena zvezda
Vojvodina - Partizan
OFK Beograd - Čukarički
Radnik - Novi Pazar
33. kolo:
Crvena zvezda - Partizan
Novi Pazar - Čukarički
Vojvodina - Železničar
OFK Beograd - Radnik
34. kolo:
Čukarički - Crvena zvezda
Partizan - Novi Pazar
Radnik - Vojvodina
Železničar - OFK Beograd
35. kolo:
Crvena zvezda - Novi Pazar
Železničar - Radnik
Vojvodina - Čukarički
Partizan - OFK Beograd
36. kolo:
Radnik - Crvena zvezda
Novi Pazar - Železničar
OFK Beograd - Vojvodina
Čukarički - Partizan
37. kolo:
Crvena zvezda - OFK Beograd
Vojvodina - Novi Pazar
Partizan - Radnik
Železničar - Čukarički.
