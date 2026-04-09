Večerašnjim utakmicama 30. kola Super lige Srbije dobili smo definitivan odgovor kako će biti raspoređene ekipe od šestog do osmog mesta na tabeli i ko je poslednji učesnik plej-ofa.

To je ekipa sudruličkog Radnika koja je posle 30 odigranih kola Preliminarne faze takmičenja završila na osmom mestu.

Čukarički i OFK Beograd imaju isti broj bodova, ali su ''romantičari'' bolji u međusobnim duelima, pa će OFK startovati sa šeste, a Čukarički sa sedme pozicije.

Plej-of startuje 18. aprila, a večiti derbi je na programu 26. aprila, domaćin će biti Crvena zvezda.

31. kolo:

Crvena zvezda - Vojvodina

Partizan - Železničar

Novi Pazar - OFK Beograd

Čukarički - Radnik

32. kolo:

Železničar - Crvena zvezda

Vojvodina - Partizan

OFK Beograd - Čukarički

Radnik - Novi Pazar

33. kolo:

Crvena zvezda - Partizan

Novi Pazar - Čukarički

Vojvodina - Železničar

OFK Beograd - Radnik

34. kolo:

Čukarički - Crvena zvezda

Partizan - Novi Pazar

Radnik - Vojvodina

Železničar - OFK Beograd



35. kolo:

Crvena zvezda - Novi Pazar

Železničar - Radnik

Vojvodina - Čukarički

Partizan - OFK Beograd

36. kolo:

Radnik - Crvena zvezda

Novi Pazar - Železničar

OFK Beograd - Vojvodina

Čukarički - Partizan

37. kolo:

Crvena zvezda - OFK Beograd

Vojvodina - Novi Pazar

Partizan - Radnik

Železničar - Čukarički.