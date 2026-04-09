Utakmicama između Crvene zvezde i Spartaka (3:2), odnosno Čukaričkog i kragujevačkog Radničkog (0:0), završeno je 30. kolo Superlige Srbije.

Nakon njega je poznato kako izgleda konačna tabela i ko će ići u plej-of, gde će se boriti za titulu i Evropu, odnosno plej--aut, gde će se ostali timovi boriti za opstanak u eliti.

U plej-of idu Crvena zvezda, Vojvodina, Partizan, Železničar Pančevo, Novi Pazar, OFK Beograd, Čukarički i Radnik Surdulica.

Na drugoj strani tabele, u borbi za opstanak gledaćemo IMT Novi Beograd, Radnički 1923, TSC, Javor iz Ivanjice, Radnički Niš, Mladost Lučani, Spartak iz Subotice i Napredak iz Kruševca. Ove sezone iz Superlige ispasti čak četiri kluba zbog skraćenja.

Zvezda suvereno drži prvu poziciju sa 75 bodova, 13 više u odnosu na Vojvodinu, odnosno 14 više od trećeplasiranog Partizana. Potom sledi Železničar na četvrtom mestu sa 51 bodom, peti je Novi Pazar sa 47, a OFK Beograd je šesti sa 40 bodova. Sedmi je Čukarički sa takođe 40 bodova, a Radnik iz Surdulice je osmi sa 39.

U Evropu će prva tri tima na tabeli Superlige, ali eventualno i četvrti u zavisnosti od ishoda Kupa Srbije.

Kada je reč o plej-autu, IMT ima 37 bodova, potom Radnički 1923 koji ima 36 poena, a TSC ima 34 boda na 11. mestu. Javor iz Ivanjice je sakupio 34 boda na 12. poziciji, Radnički je na 13. mestu sa 33, potom sledi Mladost iz Lučana sa 32, odnosno Spartak iz Subotice koji je pretposlednji sa 21 bodom. Na samom dnu tabele je Napredak koji ima 14 bodova.