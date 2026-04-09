Reprezentacija Srbije bila je jedna od ekipa koje su bile u planu nacionalnom timu Argentine. Ipak, kako stvari stoje, prijateljski meč neće biti odigran, pošto je Argentina pronašla drugog rivala - Island.

U toku su pripreme reprezentacija za predstojeće Svetsko prvenstvo, dok reprezentacija Srbije služi kao dobar rival za kontrolne mečeve. Ipak, "orlovi" nisu prvi izbor svim timovima, pa će tako Argentina 9. juna na stadionu "Džordan-Her" u Alabami igrati protiv Islanda, stigla je potvrda iz ove zemlje.

I ne samo protiv Islanda, već će se Argentina sastati i sa Hondurasom nekoliko dana ranije, odnosno 6. juna na "Kajl Fildu" u Teksasu.