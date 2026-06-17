Fudbaleri Argentine bili su bolji od selekcije Alžira sa 3:0! Dugo će se pričati o ovom meč a razlog za to je Lionel Mesi! Čovek je uradio nešto neverovatno. Postigao je het-trik i tako pokazao da je jedan od najvećih svih vremena.

Igrao je pod jakim emocijama, a svaki njegov potez sa loptom bio je nestvaran. Oborio je i mnoge rekorde na ovom susretu Mesi. Kada je trći put zatresao mrežu, bio je to njegov 16. gol na Mundijalima kojim se izjednačio sa Miroslavom Kloseom.

Kakvo vreme za pratiti fudbal.

Tok utakmice:

Argentina - Alžir 3:0 (1:0)

Argentina E. Martinez - Montijel, Romero, L. Martinez, Medina - De Pol, Mekalister, E. Fernandez, Almada - L. Martinez, Mesi.

Alžir: Zidan - Belgali, Mandi, Bensebaini, Ait Nuri - Budaui, Maza, Bentaleb - Hađi Musa, Guiri, Šaibi.

Drugo poluvreme:

80. minut - Mesi je izašao iz igre.

76. minut - Gollll! Lionel Mesi postiže het-trik!

73. minut - Traže penal Argentinci, ali ništa od toga.

69. minut - Tukao je Auar sa distance, ali nije pogodio metu.

66.minut - Velika šansa za Mesija, ali sada odlično brani Zidan.

60. minut - Novi gol Lionela Mesija! Zidan je odbranio, ali je lopta pala na nogu kapitena Argetine.

55. minut - Gonzales i Alvarez su u igri, izašli su Almada i Lautaro.

54. minut - Mesi je proigrao Lautara, ali Zidan je na mestu.

51. minut - Pokušao je Mesi, ali je lopta otišla preko gola.

45. minut - Kreće drugo poluvreme. Molina je na terenu umesto Montijela.

Prvo poluvreme:

45+4. minut - Kraj prvog poluvremena.

45. minut - Šaibi je još jednom pokušao, pogodio je spoljni deo mreže.

44. minut - Tukao je Šaibi sa distance, ali nije bilo opasnosti po gol Martineza.

35. minut - Nova šansa za Argentinu, izostala je prava završnica.

31. minut - Milina je gledati "gučose" šta rade sa loptom na terenu.

23. minut - Posle gola, Argentina drži loptu u nogama...

17. minut - GOL! Kakav potez Lionela Mesija, bomba sa distance!

11.minut - Hrabro igra Alžir od početka ovog meča. Sa druge strane igrači Argentine jako ulaze u svaki duel.

8.minut - Au, kakav početak... Poništen je gol i za Alžir.

5.minut -Mesi je postigao gol, ali je on poništen zbog nedozvoljene pozicije.

1.minut - Utakmica je počela!

02.31 - Sa druge strane na golu je sin Zinedina Zidana...

02.30 - Vreme ja za Argentinu... Lionel Mesi počinje meč i to je velika vest