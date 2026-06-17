Dao je het-trik na meču Argentine i Alžira, igrao je kao u transu, i pokazao koliko mu sve to znači.

Ipak, najviše se priča o tome što je Lionel Mesi pustio suzu posle prvog gola. I posle toliko godina, mečeva, pehara, titula, kako klupskih, tako i onih reprezentativnih njemu je i dalje stalo.

Leo igra svoj šesti Mundijal i suze su došle posle novog gola koji je postigao i jasno je da emocije u tako velikom momentu nije mogao da zaustavi.

Zato je Mesi najveći... Emocija sa kojom igra je nestvarna...