Argentinski fudbaler Lionel Mesi postao je prvi igrač u istoriji sa nastupima na čak šest Svetskih prvenstava.

Početkom duela Argentine i Alžira, sa Mesijem na terenu u startnoj postavi, taj poduhvat je postao zvaničan.

Do sada to nikada uspelo nijednom igraču, a društvo u istoriji mogao bi da dobije već sledećeg dana.

Naime, isti rekord dostićiće i Kristijano Ronaldo u sredu kada sa Portugalijom bude nastupio protiv DR Konga.

Teoretski, šesti Mundijal mogao bi da upiše i golman Meksika Giljerme Očoa, ukoliko bude dobio šansu da brani tokom turnira.

Ipak, pisaće se da je, kalendarski, Leo Mesi to učinio prvi.

Kuriozitet je da je Mesi prvi meč na SP za Argentinu odigrao na današnji dan pre tačno 20 godina, a da mu je ovo jubilarna 200. utakmica u dresu sa nacionalnim grbom.