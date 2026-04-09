Ovo je poslednje kolo pred plej of, odnosno plej aut.

CRVENA ZVEZDA - SPARTAK 0:0

Stadion: Rajko Mitić (Beograd)

Sudija: N. Radaković

13. minut - Šansa za Zvezdu, Katai je probao da lobuje Minića, lopta odlazi pored gola.

12. minut - Opet preti Zvezda, ovoga puta preko Seola, umalo autogol.

7. minut - Šutirao je i Bruno Duarte sa oko šest, sedam metara, ali su dobri bili u bloku defanzivci Spartaka.

3. minut - Šutirao je Vladimir Lučić sa oko oko 17 metara preko gola.

1.minut - Utakmica je počela.

18.40 - Još samo jedan gol fali Aleksandru Kataiu da se izjednači, a dva da pretekne Dragana Džajića na drugom mestu večne liste strelaca Crvene zvezde. Džajić je na zvaničnim utakmicama za crveno-bele postigao 155 golova, dok je Katai trenutno na 154.

17.59 - U prvom delu sezone u Subotici bilo je 3:2 za crveno-bele.

17.57 - Zvezda je ubedljivo prva sa 72 boda, dok Spartaku predstoji grčevita borba za opstanak.

Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici 30. kola Superlige Srbije u kojoj se sastaju Crvena zvezda i Spartak.