Domaći su poveli već u 4. minutu golom Borko Duronjić, koji je iskoristio rani pad koncentracije odbrane Radnika i doneo prednost Železničaru.

Radnik je u nastavku pokušavao da se vrati u meč, a nagrada za ofanzivniju igru stigla je u 78. minutu kada je Janko Jevremović pogodio za izjednačenje i postavio konačan rezultat.

Ipak, remi je bio dovoljan da Železničar matematički osigura istorijski uspeh – plasman u evropske kvalifikacije, što predstavlja najveći rezultat u novijoj klupskoj istoriji.

U Pančevu sada sledi slavlje, jer je cilj sezone ispunjen, a klub će naredne godine po prvi put igrati na evropskoj sceni.

Na dva kola do kraja fudbaleri Železničara imaju devet bodova više od ekipe Novog Pazara, koji se nalazi na petom mestu.