Fudbaleri Srbije ostvarili su trijumf protiv Saudijske Arabije na stadionu "TSC-a" u prijateljskoj utakmici - 2:1.
Srbija je prvu priliku imala u 4. minutu preko Samardžića, koji je centrirao za Jovića,
ali ipak nije bio ugrožen gol gostiju.
Potom, nedugo zatim, Samardžić je opet bio u prilici, ali nije uspeo da proigra Gaćinovića.
A onda, šok u Bačkoj Topoli!
Neverovatan kiks Alekse Terzića iskoristio je Alhamdan.
Nisu se razumeli Aleksa Terzić i Predrag Rajković, bilo je to loše povratno dodavanje za golmana koji je stajao daleko od svog gola, a kaznio je Abdulah Alhamdan.
Do kraja prvog poluvremena, gosti su se potpuno oslobodili i zaigrali znatno bolje posle prvog gola.
Međutim, promene rezultata nije bilo, pa su Saudijci otišli na pauzu sa golom prednosti. U nastavku, Srbija je zaigrala znatno bolje i uglavnom se igralo na polovini gostiju.
U 57. minutu, Sergej Milinković-Savić je uputio projektil, ali, nažalost, lopta nije završila tamo gde smo i želeli.
Nastavio se i dalje presing Srbije, "orlovi" su na sve načine pokušavali da dođu do izjednačenja. A to je i urodilo plodom. Preokret Srbije je pokrenuo Strahinja Pavlović u 66. minutu i "makazicama" doneo "orlovima" izjednačenje.
Vrlo brzo, Aleksandar Mitrović je u 69. minutu režirao totalni preokret u Bačkoj Topoli.
Mimović je centrirao, a "Mitrogol" glavom smestio loptu u mrežu protivnika.
Do kraja meča, "orlovi" su suvereno čuvali stečenu prednost i upisali trijumf u prijateljskoj utakmici i tako popravili utisak posle poraza od Španije (3:0) u Viljarealu.
SRBIJA - SAUDIJSKA ARABIJA (2:1)
Sudija: Balaš Berke (Mađarska)
Srbija: Rajković - Terzić, Pavlović, Milenković, Eraković - Stanković, Sergej - Gaćinović, Samardžić, Birmančević - Jović.
Saudijska Arabija: Al Ovais, Al Mufariž, Alsahafi, Abdulhamid, Bušal, Al Aliva, Alđohani, Hamed, Alhamdan, Masud, Kano.
Drugo poluvreme:
90. minut - Tri minuta do kraja meča! Srbija pred pobedom
81. minut - Srbija čuva rezultat u ovim trenucima i ide polako ka pobedi
69. minut - Totalni preokret Srbije! Aleksandar Mitrović je strelac! Mimović je centrirao, a Mitar glavom smestio loptu u gol! (2:1)
66. minut - Au, kakav gol! Strahinja Pavlović "makazicama" donosi Srbije izjednačenje! (1:1)
57. minut - Projektil Sergeja Milinković-Savića, nažalost, nije završio na pravom mestu...
50. minut - Gaćinović je ponovo bio u prilici, a onda potom i jak šut Birmančevića, ali samo u golmana gostiju
47. minut - Pavlović je postigao gol, ali je ipak bio ofsajd!
46. minut - Počelo je drugo poluvreme!
Prvo poluvreme:
45+1 - Gaćinović je bio u sjajnoj situaciji, odlično ga je video Terzić, ali usledila je i četvrta odbrana golmana Saudijske Arabije
45. minut - Dva minuta nadoknade u prvom poluvremenu
41. minut - Ponovo kiks u odbrani Srbije, a to su Saudijci probali da iskoriste, međutim, srećom po "orlove", to nije bio slučaj
25. minut - Gosti su zaradili drugi žuti karton, a u pitanju je strelac gola Al Hamdan
23. minut - Srbija je jedine šanse stvorila posle dugih lopti, a to je uglavnom iz prekida bilo...
15.minut - Fudbaleri Srbije nikako da pronađu pravi ritam od početka utakmice, imali su Saudijci dve opasne kontre, srećom nisu ih realizovali...
8. minut - Neverovatno! Gosti vode! Alhamdan je strelac, kakav kiks igrača Srbije...Nisu se razumeli Aleksa Terzić i Predrag Rajković, bilo je to loše povratno dodavanje za golmana koji je stajao daleko od svog gola, a kaznio je Abdulah Alhamdan...(0:1)
6. minut - Još jedna prilika za Srbiju, ipak, nije to bilo preterano opasno...Samardžić nije uspeo da proigra Gaćinovića
4.minut - Prva šansa na utakmici za Srbiju! Centrirao je Samardžić, a tu je bio Jović, međutim, nije uspeo da uputi loptu ka golu protivnika
1.minut - Počela je utakmica!
18.02 - Intonirane su himne, uskoro nas očekuje početak utakmice!
