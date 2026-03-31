Arlind Sadiku novinar sa tzv. Kosova ponovo je u centru pažnje. Fudbalska reprezentacija tzv. Kosova od 20.45 u Prištini igra protiv Turske u baražu za Svetsko prvenstvo, a ulog je plasman na Svetsko prvenstvo. Novinar je to iskoristio da objavi fotografiju koja bi se, u najmanju ruku, mogla okarakterisati kao nova provokacija.

Naime, Sadiku je u centar pažnje medija dospeo tokom Evropskog prvenstva u fudbalu kada je provocirao srpske navijače na Evropskom prvenstvu 2024. godine, kada su naši fudbaleri igrali protiv Engleske. UEFA ga je sankcionisala. Iza njega je stajala zastava sa natpisom Kosovo je Srbija, a to je on shvatio kao povod da može da isprovocira Srbe sa simbolom "albanskog orla".

Ovoga puta, otišao je korak dalje. Pred meč ztv. Kosova i Albanije u Prištini se fotografisao kod spomenika Skenderbegu sa zastavom velike Albanije. Uz to, na društvenim mrežama je objavio i video na kojem se vidi zastava UČK, kako se vijori.