Pomoćnik selektora fudbalske reprezentacije Poljske, Jacek Magera iznenada je preminuo u 50. godini života, objavio je danas Fudbalski savez ove zemlje.

Portal Sportove Fakti objavio je kako je došlo do iznenadne smrti selektora koja je šokirala celu Poljsku. Ističe se da se sve dogodilo tokom jutra kada je Jacek Magera trčao u parku Grabišinjski u Vroclavu oko sedam časova ujutru.

Navodi se da nije bilo nikakvih ranijih zdravstvenih problema koji bi ukazivali na iznenadnu smrt. Dodaje se da je Jacek bio u dobrom fizičkom stanju.

On se odjednom srušio na zemlju, pozvana je hitna pomoć, a ona ga je nesvesnog transportovala u bolnicu. Doktori su sat vremena pokušavali da ga ožive, ali nisu u tome uspeli, pa je pomoćni trener poljskog nacionalnog tima ipak preminuo.

Njegova supruga je bila zabrinuta zbog toga što se nije vratio u svoj stan duže vreme, nesvesna da se on nalazi u hitnoj pomoći. Magera nije imao fizičkih i zdravstvenih problema ni tokom boravka u kampu Poljske tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.