Levi bek iz Jermenije je pričao o crveno-belima, ali i da li je karijerni iskorak to što se preselio u Beograd.

- Ne mogu da poredim baš Lokomotivu i Zvezdu. Tamo sam bio godinama, igrao i više nego dovoljno. Da li je dolazak na Marakanu iskorak? Ne bih da odgovorim na taj način, ali mogu da kažem da uživam u tome što sam starter u evropskim takmičenjima - počeo je Tiknizjan razgovor za “Metaratings”.

O Dejanu Stankoviću samo reči hvale.

- Stankovićevi zahtevi su u skladu sa mojim igračim kvalitetima. Zato se tako dobro razumemo. Stanković je zahtevan i metodičan. Voli da mu ekipe igraju brzo i agresivno.

Prepričao je i situaciju sa meča u Novom Pazaru.

- Lopta je izašla van terena, krenuo sam po nju, i čuo sam zvuk koji ljudi prave pre nego što pljunu. Iskreno, mislio sam da neće to uraditi. I već sledeće sekunde – pljuvačka je bila na mom potiljku. Ta situacija me je razbesnela, zato sam i proslavio gol na onakav način. I na tome je sve ostalo… Navijači su ovde specifični. Ipak, Zvezdini su definitivno među najstrastvenijima na svetu. To se vidi po tome što nas gleda dosta ljudi, ali i po sjajnim koreografijama.

Demantovao je priče o potencijalnim transferima i pregovorima prošle zime.

- Za sada sam u Zvezdi, a za dalje ćemo videti. Ne bih da tvrdim da se neću vratiti u Rusiju, jer zaista će sve zavisiti od okolnosti. Prioritet mi jeste da igram u evropskim takmičenjima, ali videćemo šta će se desiti na leto. Iskreno, ne znam ništa oko interesovanja Krasnodara i Spartaka - izjavio je Tiknizjan.