Košarkaši Partizana izgubili su od Žalgirisa rezultatom 73:84 u 37. kolu Evrolige.
Emotivno je ovo bilo veče za sve ljubitelje crno-belih boja.
Pred početak meča, upriličen je emotivni oproštaj od velikog trenera Duška Vujoševića.
Arena je bila krcata do poslednjeg mesta, a preko 20.000 je upalilo telefone i na neverovatan način odalo počast i ispratilo svog idola Duška Vujoševića, koji je nažalost preminuo u 68. godini života.
Prikazan je i kratak film posvećen čuvenom treneru, a navijači su držali u rukama sliku Duška Vujoševića i na taj način napravili ambijent za pamćenje.
PARTIZAN - ŽALGIRIS (73:84)
Partizan: Džons, Milton, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Fernando, Kalates
Žalgiris: Vilijams Gos, Fransisko, Rajt, Brazdeikis, Giedraitis, Tubelis, Lo, Sliva, Biriutis, Butkevičius, Sirvidis, Ulanovas
Sudije: Huan Karlos Garsija (Španija), Sefi Šemeš (Izrael), Serhio Manuel (Španija)
Dvorana: Beogradska arena
Četvrta četvrtina:
39. minut - Penjaroja je dobio tehničku u finišu meča... (69:81)
38. minut - Jako bitne poene za Žalgiris je pogodio Tubelis (69:77)
37. minut - Fauliran je Karlik Džons, precizan je oba puta (69:75)
36. minut - Bruno Fernando spušta loptu u koš, pa mora brzo da reaguje Masiulis (65:75)
35. minut - Jak faul Ulanovasa nad Bongom, na liniji penala je Nemac, pogodio je oba (63:75)
34. minut - Ispada lopta Miltonu, Žalgiris u napadu, Osetkovski je faulirao Vilijamsa-Gosa, na kraju, polaganje Ulanovasa za +16 (59:75)
33. minut - Težak šut Mozesa Rajta, a onda je stigao i da popravi taj svoj šut (57:70)
32. minut - Pogodio je trojku Sliva, Žalgiris ide na +11 (57:68)
Treća četvrtina:
30. minut - Sterling Braun je pogodio za poludistance, pa sjajno kucanje Mozesa Rajta (57:63)
29. minut - Ponovo Tubelis zadaje probleme odbrani Partizana, pogađa uz faul (55:61)
28. minut - Laki poeni za Tubelisa u kontri litvanske ekipe (55:58)
26. minut - Kakav potez Karlika Džonsa, provukao se kroz odbranu Litvanaca i položio loptu u koš (53:55)
25. minut - Karlik Džons je fauliran pri šutu za tri poena, precizan je dva puta (51:55)
24. minut - Vrlo mekan šut Bonge i uspeo je da pogodi (47:53)
23. minut - Vilijams Gos pogađa trojku (45:53)
21. minut - Počeli su poenima crno-beli, a potom i Bruno Fernando lako polaže loptu u koš (45:48)
Druga četvrtina:
20. minut - Bonga za triii! A , onda u poslednjoj sekundi, Silvan Fransisko pogađa trojku (41:48)
19. minut - Sada tajm-aut za litvansku ekipu, crno-beli su na -9 (36:45)
18. minut - Sreća sada za Litvance, Brazdeikis pogađa iz nemoguće pozicije (34:41)
17. minut - Deseti poeni za Šejka Miltona, a onda i trojka Silvana Fransiska, pa ponovo raspoloženi Šejk Milton pod faulom! (33:39)
16. minut - Lep potez Pokuševskog i lagani poeni za Osetkovskog (29:36)
15. minut - Sjajna kombinacija i zakucavanje Mozesa Rajta (27:36)
14. minut - Žalgiris ide na +7, laki poeni Mozesa Rajta (25:32)
13.minut - Sterling Braun pogađa, a onda i poeni Vilijamsa Gosa (24:30)
Prva četvrtina:
10. minut - Sliva je pogodio oba slobodna bacanja, ali onda i trojka Nika Kalatesa! (22:26)
8. minut - Ulanovas pogađa trojku, mora da reaguje Penjaroja (13:21)
7. minut - Maodo Lo je na liniji penala, pogodio je drugo (13:18)
6. minut - Silvan Fransisko je pogodio trojku, a onda i prvi televizijski tajm-aut (11:15)
5.minut - Prvi poeni na meču za Maodoa Loa (9:12)
4. minut - Vrlo lep potez Isaka Bonge (9:10)
3.minut - Nije pogodio Karlik Džons iz otvorene situacije...(5:7)
1.minut - Karlik Džons je pogodio za tri poena (3:2)
20.25 - U toku je predstavljanje ekipa, a potom je usledilo odavanje počasti Dušku Vujoševiću
20.15 - Partizan je izdao važno saopštenje pred meč sa Žalgirisom. Više o tome OVDE.
19.48 - Košarkaši Partizana su izašli na parket u majicama sa likom Duška Vujoševića pred meč sa Žalgirisom
19.30 - U prvom meču ova dva tima u Litvaniji, crno-beli su na Svetog Nikolu doživeli pravi debakl - 109:68
19.26 - Klub je objavio da će čitava Arena biti posvećena upravu legendarnom Duletu:
19.17 - Ovaj meč biće posvećen legendarnom treneru crno-belih, Dušku Vujoševiću, koji je nažalost preminuo u 68. godini života.
Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču 37. kola Evrolige između Partizana i Žalgirisa.
