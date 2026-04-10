Košarkaši Partizana izgubili su od Žalgirisa rezultatom 73:84 u 37. kolu Evrolige.

Emotivno je ovo bilo veče za sve ljubitelje crno-belih boja.

Pred početak meča, upriličen je emotivni oproštaj od velikog trenera Duška Vujoševića.

Arena je bila krcata do poslednjeg mesta, a preko 20.000 je upalilo telefone i na neverovatan način odalo počast i ispratilo svog idola Duška Vujoševića, koji je nažalost preminuo u 68. godini života.

Prikazan je i kratak film posvećen čuvenom treneru, a navijači su držali u rukama sliku Duška Vujoševića i na taj način napravili ambijent za pamćenje.

Usledio je zatim minut ćutanja u čast Vujoševića, da bi navijači potom nekiliko minuta neprestano skandirali ime jednog od najboljih srpskih trenera u istoriji.

Silven Fransisko je predvodio Žalgiris ka pobedi sa 18 poena, pratio ga je bivši član Partizana Najdžel Vilijams-Gos sa 13, po 12 su dali Azulas Tubelis i Edgaras Ulanovas, a 10 Dastin Sleva.

Karlik Džons je sa 15 poena bio najefikasniji u Partizanu, Šejk Milton i Ajzak Bonga dali su po 13, a 12 Bruno Fernando.

Žalgiris je kontrolisao utakmicu od početka, na poluvremenu je vodio 48:41, a meč je prelomio kad je poveo sa 13 poena razlike početkom četvre deonice - 70:57.

Partizan sledeće nedelje, u poslednjem kolu regularnog toka sezone, dočekuje Baskoniju.

PARTIZAN - ŽALGIRIS (73:84)

Partizan: Džons, Milton, Osetkovski, Bošnjaković, Pokuševski, Braun, Radanov, Bonga, Lakić, Fernando, Kalates

Žalgiris: Vilijams Gos, Fransisko, Rajt, Brazdeikis, Giedraitis, Tubelis, Lo, Sliva, Biriutis, Butkevičius, Sirvidis, Ulanovas

Sudije: Huan Karlos Garsija (Španija), Sefi Šemeš (Izrael), Serhio Manuel (Španija)

Dvorana: Beogradska arena

Četvrta četvrtina:

39. minut - Penjaroja je dobio tehničku u finišu meča... (69:81)

38. minut - Jako bitne poene za Žalgiris je pogodio Tubelis (69:77)

37. minut - Fauliran je Karlik Džons, precizan je oba puta (69:75)

36. minut - Bruno Fernando spušta loptu u koš, pa mora brzo da reaguje Masiulis (65:75)

35. minut - Jak faul Ulanovasa nad Bongom, na liniji penala je Nemac, pogodio je oba (63:75)

34. minut - Ispada lopta Miltonu, Žalgiris u napadu, Osetkovski je faulirao Vilijamsa-Gosa, na kraju, polaganje Ulanovasa za +16 (59:75)

33. minut - Težak šut Mozesa Rajta, a onda je stigao i da popravi taj svoj šut (57:70)

32. minut - Pogodio je trojku Sliva, Žalgiris ide na +11 (57:68)

Treća četvrtina:

30. minut - Sterling Braun je pogodio za poludistance, pa sjajno kucanje Mozesa Rajta (57:63)

29. minut - Ponovo Tubelis zadaje probleme odbrani Partizana, pogađa uz faul (55:61)

28. minut - Laki poeni za Tubelisa u kontri litvanske ekipe (55:58)

26. minut - Kakav potez Karlika Džonsa, provukao se kroz odbranu Litvanaca i položio loptu u koš (53:55)

25. minut - Karlik Džons je fauliran pri šutu za tri poena, precizan je dva puta (51:55)

24. minut - Vrlo mekan šut Bonge i uspeo je da pogodi (47:53)

23. minut - Vilijams Gos pogađa trojku (45:53)

21. minut - Počeli su poenima crno-beli, a potom i Bruno Fernando lako polaže loptu u koš (45:48)

Druga četvrtina:

20. minut - Bonga za triii! A , onda u poslednjoj sekundi, Silvan Fransisko pogađa trojku (41:48)

19. minut - Sada tajm-aut za litvansku ekipu, crno-beli su na -9 (36:45)

18. minut - Sreća sada za Litvance, Brazdeikis pogađa iz nemoguće pozicije (34:41)

17. minut - Deseti poeni za Šejka Miltona, a onda i trojka Silvana Fransiska, pa ponovo raspoloženi Šejk Milton pod faulom! (33:39)

16. minut - Lep potez Pokuševskog i lagani poeni za Osetkovskog (29:36)

15. minut - Sjajna kombinacija i zakucavanje Mozesa Rajta (27:36)

14. minut - Žalgiris ide na +7, laki poeni Mozesa Rajta (25:32)

13.minut - Sterling Braun pogađa, a onda i poeni Vilijamsa Gosa (24:30)

Prva četvrtina:

10. minut - Sliva je pogodio oba slobodna bacanja, ali onda i trojka Nika Kalatesa! (22:26)

8. minut - Ulanovas pogađa trojku, mora da reaguje Penjaroja (13:21)

7. minut - Maodo Lo je na liniji penala, pogodio je drugo (13:18)

6. minut - Silvan Fransisko je pogodio trojku, a onda i prvi televizijski tajm-aut (11:15)

5.minut - Prvi poeni na meču za Maodoa Loa (9:12)

4. minut - Vrlo lep potez Isaka Bonge (9:10)

3.minut - Nije pogodio Karlik Džons iz otvorene situacije...(5:7)

1.minut - Karlik Džons je pogodio za tri poena (3:2)

20.25 - U toku je predstavljanje ekipa, a potom je usledilo odavanje počasti Dušku Vujoševiću

19.48 - Partizan je izdao važno saopštenje pred meč sa Žalgirisom.

19.48 - Košarkaši Partizana su izašli na parket u majicama sa likom Duška Vujoševića pred meč sa Žalgirisom

19.30 - U prvom meču ova dva tima u Litvaniji, crno-beli su na Svetog Nikolu doživeli pravi debakl - 109:68

19.26 - Klub je objavio da će čitava Arena biti posvećena upravu legendarnom Duletu:

19.17 - Ovaj meč biće posvećen legendarnom treneru crno-belih, Dušku Vujoševiću, koji je nažalost preminuo u 68. godini života.

19.15 - Dobro veče i dobrodošli na blog posvećen meču 37. kola Evrolige između Partizana i Žalgirisa.