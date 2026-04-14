Bivši nemački fudbaler Rajner Viršing poginuo je u 63. godini nakon bizarne nesreće u blizini svoje kuće u Bad Kisingenu.

Viršing, napadač koji je odigrao 72 utakmice u Bundesligi, stradao je u sudaru sa jelenom dok je vozio bicikl. Kako javljaju nemački mediji, Rajner je posle sudara sa životinjom pao i udario glavom o beton, a činjenica da nije nosio zaštitnu kacigu koštala ga je života. Ubrzo nakon nesreće na lice mesta, federalnom putu između Popenrota i Bad Kisingena, stigla hitna pomoć, ali Viršingu nije bilo spasa. Njegov brat Diter u međuvremenu je otkrio da je Rajner zadobio težak prelom lobanje s obilnim krvarenjem.

Viršing je ostavio najveći trag u karijeri igrajući za Nirnberg između 1989. i 1992. godine postigavši 14 golova.

- Naše najdublje i najiskrenije saučešće svim njegovim voljenima - saopštio je Nirnberg.