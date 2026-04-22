Fudbaleri Vojvodine i Partizana igrali su (0:0) na "Karađorđu" u meču drugog kola plej-ofa Superlige Srbije.
To znači da će Crvena zvezda sada imati priliku da protiv Železničara na gostujućem terenu sa pobedom overi novu, devetu u nizu titulu u Superligi Srbije.
Vojvodina će se nadati porazu Partizana u nedelju u 179. "večitom" derbiju kako bi se eventualnom pobedom nad Železničarom vratila na poziciju broj dva.
Mogli ste ga pratiti uživo putem našeg portala:
VOJVODINA - PARTIZAN (0:0)
Sudija: Nenad Minaković
Vojvodina: Rosić – Baros, Suč, Crnomarković, Sukačev – Savićević, Petrović – Nikolić, Veličković, Ranđelović – Meri
Partizan: Milošević – Roganović, Milić, Mitrović, Đurđević – Zdjelar, Ugrešić – Sek, Vukotić, Trifunović – A. Kostić
Drugo poluvreme:
90+4 - Kolarević šutira iznad prečke! To će izgleda biti to
90. minut - Šest minuta do kraja utakmice!
85. minut - Nova sjajna prilika za Novosađane, ali, na mestu je Milošević
79. minut - Vukašin Đurđević dobio drugi žuti karton i crno-beli su sa igračem manje
75. minut - Bliži se kraj meča, i dalje miruju mreže na "Karađorđu"
65. minut - Probao je Trifunović u prodoru, biće korner za crno-bele
64. minut - Pogodio je Džon Meri, ali je to ipak bio popriličan ofsajd
52. minut - Kostić je poslao dobru loptu ka Ugrešiću, ali, nije se najbolje snašao mladi fudbaler Partizana
46. minut - Drugi period igre je startovao u Novom Sadu
Prvo poluvreme:
45. minut - Jedan minut je produžio Minaković, ali to je to za prvo poluvreme, nema golova
37. minut - Crno-beli su u šesnaestercu protivnika, ipak, nisu ugrozili gol Partizana
33. minut - Najbolja prilika na utakmici za Vojvodinu! Ponovo, Džon Meri!
24. minut - Oštar start Njegoša, još jedan pritisak na golmana Miloševića, domaćin u naletu...
19. minut - Usledio je i prvi udarac na gol gostiju, ipak, dosta neprecizan, preko gola je završio i to sa velike udaljenost
8. minut - Sve pršti u ovom duelu, Mitrović je ostao na zemlji jer se Džon Meri poslužio laktom, ipak, Minaković drži stvari pod kontrolom
4. minut - Prva velika prilika na meču za Vojvodinu, naterali su domaćini golmana Miloševića na grešku, lopta je stigla do Lazara Ranđelovića. ali je udarac iz sjajne pozicije bio neprecizan
1.minut - Počela je utakmica u Novom Sadu!
16.15 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen meču drugog kola Superlige Srbije između Vojvodine i Partizana. Uz sport.alo pratite uživo dešavanja iz Novog Sada.
Komentari (0)