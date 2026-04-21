Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, oprobao se u ulozi voditelja na dodeli Laureus nagrada. Srbin je privukao veliku pažnju, ali i voditeljka, snouborderka Ajlin Gu. Njih dvoje su na taj način oduševili sve u Madridu, ali se i dan danas posebno izdvaja jedna neviđena situacija 2024. godine, koja se prepričava i dan danas.

Tada se Đoković našalio sa jednim španskim novinarom i to baš isto na dodeli nagrada.

Tad se Novak Đoković na crvenom tepihu pojavio sa suprugom Jelenom i dok su defilovali, jedan od novinara pozvao je najboljeg svih vremena. Međutim, nije to bio poziv za izjavu, već je poželeo da vidi reakciju Srbina. Zamolio je Novaka da mu doda traku za glavu koja je na zemlji, srpski teniser nije razmišljao - čučnuo je, uzeo i nastavio da se šali.

-Karlos Alkaras i Rafael Nadal su samo prošli pored mene i ignorisali me. Jedina osoba koja me nije ignorisala je Novak Đoković. Eto vam, od sada sam Srbin - rekao je ponosno Španac.

Novak je na dodeli nagrada imao priliku da prisustvuje i kako se nagrada dodeljuje Karlosu Alkarasu i Arini Sabalenki za najbolje sportiste godine.