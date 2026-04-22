Crveno-beli bi već posle ove utakmice mogli matematički da obezbede šampionsku titulu. Partizan je odigrao bez golova protiv Vojvodine, pa bi crveno-beli u slučaju trijumfa osvojili trofej.

ŽELEZNIČAR - CRVENA ZVEZDA 2:1

Stadion: Sportsko-Rekreativni Centar Mladost (Pančevo)

Sudija: L. Lukić

Železničar: Popović - Tegeltija, Milikić, Savadogo, Konatar - Lerno, Pirgić - Kuljanin, Knežević, Džasper - Karikari.

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Učena, Eraković, Adić - Kostov, Badžo Hendel, Tiknizjan - Duarte, Enem.

45. minut - Poluvreme, Železničar vodi 2:1.

41. minut - Jalova inicijativa fudbalera Zvezde.

36. minut - Gooooool! Potpuni preokret u Pančevu! Džasper je maestralno izveo slobodan udarac i matirao Mateusa!

30. minut - Opao je ritam utakmice u ovim momentima.

23. minut - Malo je nedostajalo da domaći sada preokrenu. Pokušao je glavom Karikari posle kornera, nadskočio je prethodno čuvare, ali je Mateus bio spreman i paradom sprečio najgore po svoj tim.

20. minut - Goooool! Kratko je trajalo slavlje fudbalera Zvezda, Knežević donosi izjednačenje domaćinu!

18. minut - Goooool! Zvezda vodi, strelac je Bađo! Dobro se snašao snažni vezista i iz okreta uhvatio volej posle lopte koju mu je glavom poslao Tiknizjan.

11. minut - Šansa za Zvezdu. Pokušao je Hendel levom nogom, umesto desnom sa deset metara, jako loše je to uradio i prokockao veliku priliku koju mu je namestio Kostov.

4. minut - Dobar prodor Tegeltije, prošao je kroz sredinu do završne trećine, ali je pogrešio, umesto da šutira, uposlio je Karikarija, koji je bio u ofsajdu.

1.minut - Utakmica je konačno počela.

19.00 - Tribine su ispunjene gotovo do poslendjeg mesta, ali meč još uvek nije krenuo iz nepoznatog razloga.

17.59 - Železničar je počeo plejof porazom od Partizana u gostina (2:1).

17.57 - Zvezda je na odličan način startovala plejof, pošto je na svom terenu slavila protiv Vojvodine sa 4:1.

17.55 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici između Železničara i Crvene zvezde.