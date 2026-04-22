Crveno-beli su propustili priliku da već posle ove utakmice matematički obezbede šampionsku titulu. Partizan je odigrao bez golova sa Vojvodinom, pa je Zvezda pobedom nad Železničarom mogla da obezbedi deveti uzastopni trofej u prvenstvu.

Drugu meč loptu Zvezda će imati u nedelju, kada će na svom stadionu ugostiti Partizan.

Crvena zvezda je povela posle 18 minuta igre. Posle jednog kornera, Učena je poslao loptu pred peterac gde se odlično snašao Bađo i sproveo je u mrežu.

Ipak, Železničar je odmah po polasku sa centra izjednačio. Kuljanin je sa desne strane ubacio loptu u sredinu i i Knežević je savladao Mateusa.

Do poluvrmena domaći preokreću. Gol za vođstvo je postigao Džasper. Sjajno je pogodio iz slobodnog udarca sa nekih 20 metara.

U drugom poluvremenu Crvena zvezda je napadala, ali nije pravila velike prilike. Ipak, taj pritisak su iskoristili u 60. minutu pošto je Enem dobro reagovao na odbitak.

Na kraju Zvezda je napadala ali bez ozbiljnijih prilika i ostalo je 2:2.

ŽELEZNIČAR - CRVENA ZVEZDA 2:2 (2:1)

Stadion: Sportsko-Rekreativni Centar Mladost (Pančevo)

Sudija: L. Lukić

Železničar: Popović - Tegeltija, Milikić, Savadogo, Konatar - Lerno, Pirgić - Kuljanin, Knežević, Džasper - Karikari.

Crvena zvezda: Mateus - Seol, Učena, Eraković, Adić - Kostov, Badžo Hendel, Tiknizjan - Duarte, Enem.

Kraj, bez pobednika u Pančevu!

90. minut - Igraće se još pet minuta u Pančevu.

87. minut - Velika prilika za Zvezdu. Dobar udarac Elšnika, ali još bolja intervencija Popovića.

80. minut - Pritisak Zvezde, ali vremena je sve manje.

71. minut - Opet je Enem bio u prilici, ali je promašio celu loptu posle centaršuta Seola.

60. minut - Goooool! Zvezda stiže do izjednačenja, Enem je strelac! Sve je krenulo od odličnog starta Badža na 40 metara udaljenosti od gola Zvezde, Katai je sa druge strane stavio na muke Popovića, a Enem odbijenu loptu poslao u mrežu.

56. minut - Šansa za Zvezdu. Enem je bio u prilici, šutirao sa pet, šest metara, ali lopta ide preko gola.

52. minut - Prilika za Enema, koji se dobro zagradio i pao u kaznenom prostoru. Lazar Lukić odmahuje rukom.

47. minut - Provera se crveni karton za Savadoga, koji je vukao Enema kao poslednji igrač. Lukić gleda snimak posle poziva iz VAR sobe. Ipak je dosuđen ofsajd.

46. minut - Na terenu su Elšnik, Katai i Veljković. Izašli su Učena, Hendel i Tiknizjan.

45. minut - Poluvreme, Železničar vodi 2:1.

41. minut - Jalova inicijativa fudbalera Zvezde.

36. minut - Gooooool! Potpuni preokret u Pančevu! Džasper je maestralno izveo slobodan udarac i matirao Mateusa!

30. minut - Opao je ritam utakmice u ovim momentima.

23. minut - Malo je nedostajalo da domaći sada preokrenu. Pokušao je glavom Karikari posle kornera, nadskočio je prethodno čuvare, ali je Mateus bio spreman i paradom sprečio najgore po svoj tim.

20. minut - Goooool! Kratko je trajalo slavlje fudbalera Zvezda, Knežević donosi izjednačenje domaćinu!

18. minut - Goooool! Zvezda vodi, strelac je Bađo! Dobro se snašao snažni vezista i iz okreta uhvatio volej posle lopte koju mu je glavom poslao Tiknizjan.

11. minut - Šansa za Zvezdu. Pokušao je Hendel levom nogom, umesto desnom sa deset metara, jako loše je to uradio i prokockao veliku priliku koju mu je namestio Kostov.

4. minut - Dobar prodor Tegeltije, prošao je kroz sredinu do završne trećine, ali je pogrešio, umesto da šutira, uposlio je Karikarija, koji je bio u ofsajdu.

1.minut - Utakmica je konačno počela.

19.00 - Tribine su ispunjene gotovo do poslendjeg mesta, ali meč još uvek nije krenuo iz nepoznatog razloga.

17.59 - Železničar je počeo plejof porazom od Partizana u gostina (2:1).

17.57 - Zvezda je na odličan način startovala plejof, pošto je na svom terenu slavila protiv Vojvodine sa 4:1.

17.55 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici između Železničara i Crvene zvezde.