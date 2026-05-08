Crvena zvezda je obavestila sve mališane koji poseduju Super zvezdaš kartice da će utakmicu protiv Novog Pazara moći da prate sa istočne tribine stadiona "Rajko Mitić", a ulaz je specijalno obeležen. Takođe , duelu 35. kola Superlige Srbije na istočnoj strani stadiona besplatno mogu pristupiti i sva ostala deca starosti do 14 godina u subotu od 18 časova.

- Naš klub nastavlja sa sjajnom akcijom, putem koje je svim dečacima i devojčicama do 14 godina omogućen besplatan ulaz na istočnu tribinu Marakane na mečevima nacionalnog prvenstva.

Podsećanja radi, neophodno je da mališani budu u pratnji jedne odrasle osobe koja poseduje ulaznicu za meč između Crvene zvezde i Novog Pazara.

Ulaznice su u ONLAJN prodaji, dok je kupovina dostupna i na šalterima Marakane - piše na sajtu Zvezde.

Cene karata su sledeće:

Sever - 400 dinara

Istok - 500 dinara

Zapad - 700 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” - 1400 dinara