- Društvene mreže, posećenost arena i gledanost utakmica na televizijama dostižu rekordne nivoe. Regularna sezona Evrolige 2025/26 postavila je novi standard na svim platformama za angažovanje navijača, donoseći rekordan rast gledanosti televizije, digitalnog dometa i posećenosti arena - stoji u saopštenju Evrolige.



Dodaje se da je, pokrenuto sve većim globalnim interesovanjem i dubljom vezom navijača, takmičenje dostiglo neviđene visine, prevazilazeći 508 miliona ukupne TV publike, prvi put premašivši 1,4 milijarde pregleda video-snimaka na društvenim mrežama i dočekavši preko 3,25 miliona gledalaca na arenama.

- Ova dostignuća zajedno odražavaju ubrzano međunarodno širenje Evrolige i njeno jačanje pozicije kao jednog od vodećih svetskih sportskih takmičenja - dodaju uz Evrolige.



Ističe se zatim da je televizijska publika lige pokazala snažan i kontinuiran rast tokom uvodnog dela regularne sezone. Tokom prvih 25 kola, globalna TV gledanost dostigla je 122,8 miliona (uživo i sa zakašnjenjem), što predstavlja povećanje od 82 odsto u poređenju sa istim periodom prošle sezone.

- Rast publike uživo utakmica bio je posebno značajan na ključnim tržištima, što ističe rastuću međunarodnu privlačnost lige. Balkan je zabeležio izuzetan porast od 103 odsto, dok su Italija i Izrael zabeležili snažne dobitke od 77 i 76 odsto. Francuska je zabeležila porast od 23 odsto, dok su Turska i Španija takođe doprinele solidnom rastu sa 16 i 10 odsto, a Nemačka je takođe zadržala svoju kumulativnu publiku uprkos tome što ima jednog predstavnika manje - podvlače iz Evrolige i dodaju da ovi rezultati ističu rastući globalni domet lige i sve veću potražnju za visokokvalitetnim sadržajem uživo košarke među navijačima širom sveta.

- Prvi put u istoriji lige, ekosistem društvenih medija Evrolige dostigao je kombinovanu publiku lige i klubova učesnika od 47,1 miliona pratilaca. Ukupan broj pregleda videa na platformama u vlasništvu Evrolige premašio je milijardu, popevši se na impresivnih 1,49 milijardi pregleda tokom regularne sezone, sa impresijama koje su dostigle više od tri milijarde. Ova dostignuća označavaju značajan trenutak u kontinuiranoj globalnoj ekspanziji i digitalnoj evoluciji lige - ponosno saopštavaju iz Evrolige.



Na kraju se ističe da je 3.251.706 gledalaca gledalo utakmice uživo u dvoranama. Ovo predstavlja povećanje od 232.652 navijača u poređenju sa prethodnom sezonom, što označava rast od osam odsto.



- Ova prekretnica je mogla biti i veća, jer je nekoliko klubova moralo da premesti domaće utakmice tokom sezone, često igrajući sa smanjenim kapacitetom, bez gledalaca ili iza zatvorenih vrata zbog spoljnih okolnosti - zaključuju iz Evrolige.