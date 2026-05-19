Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Roberto Martinez saopštio je danas spisak od 27 fudbalera na koje računa za predstojeće Svetsko prvenstvo.
Na spisku španskog stručnjaka su:
Golmani: Diogo Košta, Žoze Sa, Rui Silva, Rikardo Veljo;
Defanzivci: Diogo Dalo, Mateuš Nuneš, Nelson Semedo, Žoao Kanselo, Nuno Mendeš, Gonsalo Injasio, Renato Veiga, Ruben Dijaš, Tomas Araužo;
Vezni igrači: Ruben Neves, Samuel Kosta, Žoao Neves, Vitinja, Bruno Fernandeš, Pedro Neto, Bernardo Silva;
Napadači: Kristijano Ronaldo, Trinkao, Gonsalo Ramoš, Rafael Leao, Žoao Feliks, Fransisko Konceisao, Gonsalo Guedeš.
28. mesto rezervisano je za preminulog Dioga Žotu, a ovaj gest posebno je oduševio Portugalce.
Portugal će na SP igrati u Grupi K u kojoj su još i Kolumbija, Demokratska Republika Kongo i Uzbekistan.
