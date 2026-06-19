Nekadašnji mladi reprezentativac Srbije i projektovani naslednik Nikole Žigića ponovo se vratio u srpski fudbal.

Posle čak 14 godina van granica naše zemlje i odlaska iz Novog Pazara, Mulić je ponovo zadužio dres voljenog kluba.

Jedno od "jačih" imena i čovek koji obećava golove nosiće dres kluba sa Jošanice.

Mulić je rođen 1994. godine u Novom Pazaru, ali je još kao tinejdžer otišao u Minhen 1860, te za matični klub nikada nije zaigrao na seniorskom nivou.

Gradio je bogatu karijeru u Izraelu, Belgiji, pa i Južnoj Koreji gde je pružao najbolje partije. Za Seongnam je postigao 22 gola, a za Suvon 14 pogodaka.

Prošlu sezonu je počeo u Buriramu, a završio u Sogdiani. Postigao je ukupno 12 golova.