Selektor Kanade Džesi Marš priznao je da je odmah znao koliko je situacija ozbiljna.

-Desilo se tačno ispred naše klupe. Svi smo čuli. Odmah sam znao šta je u pitanju. Bilo je tik ispred nas i svi su mogli da čuju kako kost puca - rekao je Marš.

Kone je stradao početkom drugog poluvremena kada ga je startovao vezista Katara. Madibo je zbog tog prekršaja dobio direktan crveni karton, a Kanađanin je na nosilima iznet sa terena i prebačen u bolnicu, gde je kasnije iste večeri pripreman za operaciju.

Marš je otkrio da ga je zvuk preloma podsetio na identičnu povredu koju je tokom Kopa Amerike 2024. doživeo Tajon Bjukenen.

-Srce vam se slama zbog njega. Svi su uzdrmani zbog svega što se dogodilo, kako zbog same prirode povrede, tako i zato što je Ismael jedan od stubova naše ekipe. Biće to veliki gubitak za nas. Bio je fantastičan u prethodne dve utakmice.