Da li ste znali da nova lopta sa kojom se igra Svetsko prvenstvo funkcioniše slično kao mobilni telefon?

Naime, kako navode strane agencije, Trionda će pred svaku utakmicu morati da se puni na struju, slično kao današnji telefoni.

Razlog za to je specijalni senzor koji je ugrađen direktno u jedan od panela lopte. U svakom trenutku, taj senzor davaće tačne podatke o kretanju lopte, svakom dodiru sa fudbalerima ili podlogom.

Dakle, kompjuterski će maltene u realnom vremenu biti prikazani podaci o brzini i putanji kretanja lopte, što bi od velike pomoći moglo da bude sudijama naročito u VAR sobi.

Neće moći da se dogodi da lopta pređe gol-liniju, a da to momentalno ne bude registrovano. Primera radi, tokom Mundijala u Kataru senzori su bili instalirani unutar lopte u unutrašnje žice. Ovog puta, ti senzori biće na spoljašnjim panelima i neće imati apsolutno nikakav uticaj na kretanje lopte.

Baterija senzora može da traje šest sati, dakle, sasvim dovoljno da se odigra utakmica bez bojazni da će sistem zakazati.