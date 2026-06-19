Ono što pak može da zabrine selektora Sergeja Barbareza je i ljutnja kapitena tima Edina Džeka koji je razočaran kako je meč vođen, posebno u završnici kada je BiH potpuno pala i od 0:0 stigla do 1:4 za dvadesetak minuta:

-Rezultat je sigurno previsok, težak poraz na kraju. Nismo izdržali poslednjih 20 minuta. Primili smo golove naivno, ovo je takmičenje u kom ne smeš da potceniš nijednu loptu - rekao je Džeko, pa istakao gde ide njegova najveća kritika.

-Kod vođstva Švajcarske 1:0, nakon što smo ostali s igračem manje, trebalo je više da se zatvorimo i da razmišljamo kako da ne primimo još jedan gol, a da napred iskoristimo šansu ili dve.

Što se tiče crvenog kartona Muharemovića, bez koga će BiH biti u poslednjem kolu protiv Katara, Džeko je rekao da je "sigurno zakasnio na loptu i da je to razlog što je BiH primila četiri gola", pa je svestan i koliko težak zadatak je sada pred zmajevima u Sijetlu (24. jun).

-Danas svi igraju fudbal, neće biti laka utakmica. Pokušaćemo da se odmorimo, da se dobro pripremimo i da pokušamo da pobedimo. Ovaj poraz sigurno boli, jer i gol-razlika može biti presudna - naglasio je Džeko.

