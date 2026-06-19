Fudbalski klub Crvena zvezda uspeo je da ubedi jednog od najtalentovanijih igrača Partizana da pređe na "Marakanu".

Nikola Damjanović odbio je novi ugovor crno-belih i stigao među crveno-bele, piše "Meridiansport".

Damjanoviću su ugovore nudili i Radnički 1923 i lučanska Mladost, ali su čelnici Zvezde u poslednjem trenutku uspeli da privole krilnog napadača rođenog 2009. godine da dođe na Marakanu.

Ideja je da Damjanović prvo igra za omladince Zvezde, ali da u doglednom trenutku dobije šansu u prvom timu, pogotovo jer na Marakani veruju da se radi o najtalentovanijem fudbaleru Partizanove škole.

Staviće se raspolaganje treneru omladinaca Zvezde – Đorđu Rakiću, a očekuje se i da bude deo selekcije Igora Matića koja će učestvovati na Mundijalitu u Kataru – u novembru 2026. godine.