Reprezentativac Srbije Dušan Vlahović definitivno će napustiti Juventus ovog leta kao slobodan igrač, prenosi transfer ekspert Oracio Komando! Iako je u upravi Juventusa došlo do promena, te je Đovani Karnevali preuzeo funkciju generalnog direktora, klupska politika po pitanju srpskog centarfora ostala je nepromenjena.

Prema izvorima bliskim klubu, Juventus nije spreman da ponudi Vlahoviću povećanje plate niti uslove koji bi izašli iz postavljenih finansijskih okvira.

Karnevalijev prvi potez na novoj funkciji bio je potvrda stava prethodnog rukovodstva – ponuda koja je na stolu Vlahovićevih agenata srazmerna je trenutnim finansijskim mogućnostima kluba i neće biti dodatno uvećavana. Ovakav ishod dolazi uprkos protivljenju stručnog štaba, koji je javno izražavao nadu da će dogovor biti postignut.

Vlahovićev ugovor sa Juventusom ističe 30. juna, nakon čega će on biti slobodan da potpiše za bilo koji klub bez obeštećenja.