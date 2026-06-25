Fudbaleri Brazila pobedili su Škotsku 3:0 u grupi C, a Maroko ekipu Haitija posle preokreta 4:2, pa su tako južnoamerička i afrička reprezentacija overile vizu za narednu fazu takmičenja..

Rasplet je na kraju takav, da je Brazil zbog bolje gol-razlike prvi, a Maroko drugi, iako oba tima imaju po sedam bodova. Treće mesto zauzela je Škotska, te oni čekaju za svoju sudbinu, dok je Haiti na učinku od nula.

Nakon što smo u grupi B saznali da su Švajcarska i Kanada prošli dalje, a BiH ispred Katara zauzela treće mesto, sada znamo je jasno i da je ekipa selektora Barbareza prošla dalje.

Razlog je činjenica da imaju bod više od Škotske i da imaju bolji učinak od njih kao trećeplasirani tim.

Odranije je poznato da je BiH sigurno bolja od timova iz grupa D, I i J koji budu treći, šta god da se tamo desi u poslednjem kolu.

Meksiko, SAD, Nemačka i Argentina su ranije obezbedili prva mesta u svojim grupama, a Francuska, Norveška i Kolumbija takođe su obezbedili prolazak dalje posle dva kola iz svojih grupa.