19.10 - Američka teniserka srpskog porekla, Iva Jović, izborila je ubedljivo plasman u treće kolo Vimbldona. Pobedila je Nemicu Tatjanu Mariu sa 6:1, 6:2.

18.50 - Danil Medvedev posle preokreta savladao Španca Landalucea, dok je Tijafo pobedio Francuza Terensa Atmana sa 2:1

18.06 - Artur Rinderkneš pobedio Amerikanca Martina Dama sa 3:0 i u trećem kolu ide na boljeg iz meča Đoković - Cicipas

17.28 - Janik Siner pobedio Nuna Boržeša iz Portugalije i prošao u treće kolo Vimbldona.

16.02 - Arina Sabalenka se plasirala u treće kolo pobedom nad Amerikankom Kesler, rezultatom 2:0 (6:1, 7:6 (11:9))

12.30 - Opet Naomi Osaka i njenog autfita:

09.42 - Kakva magija Jakuba Menšika:

09.03 - Nije bolja ni Serena Vilimas... Evo šta je uradila.

09.02 - Zašto se Arina Sabalenka ovako ponaša?

09.01 - Novak Đoković danas protiv Stefanosa Cicipasa igra oko 18.30.

09.00 - Dobar dan i dobro došli na još jedan blog posvećen Vimbldonu. Šta se juče dešavalo pogledajte OVDE.