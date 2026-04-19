Golove za Mančester siti postigli su Rajan Šerki u 16. i Erling Haland u 65. minutu. Jedini strelac za Arsenal bio je Kai Haverc u 18. minutu.

Fudbaleri Arsenala se nalaze na prvom mestu na tabeli sa 70 bodova. Mančester siti je drugi na tabeli sa 67 bodova, ali "građani" imaju i meč manje.

Mančester siti će u narednom, 34. kolu Premijer lige gostovati Barnliju, dok će Arsenal dočekati Njukasl.

Prvu šansu na današnjoj utakmici imao je Mančester siti u 4. minutu, a Šerki je pogodio stativu. Domaći su poveli u 16. minutu. Šerki je dobio loptu na oko 18 metara od gola, a onda je ušao u protivnički šesnaesterac, prevario nekoliko igrača Arsenala i zatresao je mrežu ekipe iz Londona.

Arsenal je izjednačio dva minuta kasnije. Golman Sitija Đanluiđi Donaruma je pokušao da ispuca loptu iz svog peterca. Međutim, Haverc je izblokirao njegov udarac, a lopta je završila u mreži domaćeg tima.

Mančester siti je do kraja prvog poluvremena imao više od igre, ali promene rezultata nije bilo.

Domaći fudbaleri su prvi zapretili na startu drugog dela meča, a Haland je u 48. minutu pogodio stativu. Gosti su prvu veliku šansu u drugom poluvremenu imali u 60. minutu. Haverc je posle kontranapada izašao sam ispred Donarume, ali je golman Mančester sitija zaustavio njegov udarac. Gosti su samo minut kasnije imali novu priliku, a Ebereči Eze je pogodio stativu.

"Građani" su poveli u 66. minutu, a u listu strelaca upisao se Haland. Londonski klub je imao šansu za izjednačenje u 73. minutu, a lopta je posle udarca Gabrijela pogodila stativu.

Fudbaleri Arsenala su 90+5. minutu propustili da stignu do boda, ali je Haverc sa oko 10 metara glavom šutirao tik iznad gola.