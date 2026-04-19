Fudbaleri TSC-a pobedili su danas u Bačkoj Topoli ekipu Napretka rezultatom 4:1 (2:1) u utakmici prvog kola plej-auta Superlige Srbije.

Golove za TSC postigli su Andrej Todoroski u 2, Bogdan Petrović u 15, Dragoljub Savić u 78. i Radivoj Bosić u 85. minutu. Jedini strelac za ekipu iz Kruševca bio je Miloš Vulić u 42. minutu.

Fudbaleri TSC-a se nalaze na devetom mestu na tabeli plej-auta SLS sa 37 bodova, dok je Napredak poslednji, 16. sa 14.

TSC će u narednom kolu gostovati Spartaku, dok će Napredak dočekati IMT.