Trener košarkaša Partizana Đoan Penjaroja rekao je večeras, posle trijumfa nad Cedevita Olimpijom (85:79) da je to bila veoma bitna pobeda za njegovu ekipu, posle tri vezana poraza u oba takmičenja.

- Veoma bitna pobeda za nas, posle tri uzastopna poraza. Danas je bila važna utakmica za nas zbog borbe za prvo mesto u ABA ligi. Cedevita Olimpija je tim koji igra jako dobro, posebno na domaćem terenu. Imali smo problem u prvom poluvremenu. Protivnik je kontrolisao ritam. Imali su šest ofanzivnih skokova u prvom poluvremenu i iz toga postigli 11 poena - rekao je Penjaroja posle utakmice.

Istakao je da je ekipa bila bolja u drugom poluvremenu.

- Pričali smo na poluvremenu da moramo da popravimo taj segment igre i izgubljene lopte. Nismo bili u nastavku mnogo bolji u šutu za tri poena, iako smo uspeli i to da popravimo. Najvažnije je da smo na kraju slavili - zaključio je Penjaroja.