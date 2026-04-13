Košarkaši Partizana pobedili su Cedevita Olimpiju u Ljubljani sa 85:79 u okviru plej-of grupe ABA lige.

Ovom pobedom Partizan je kolo pre kraja ligaškog dela i predstojećeg večitog derbija u nedelju, stvorio nedostižnu prednost na tabeli u odnosu na Crvenu zvezdu.

Partizan bi mogao i do prve pozicije, ali za to im je potrebna pobeda protiv Crvene zvezde uz jedan poraz Dubaija u naredna dva meča.

Ovo nisu dobre vesti za Zvezdu koja će tako ostati bez svog velikog aduta u borbi za trofej, domaćeg terena, kako protiv Partizana, tako i verovatno u eventualnom okršaju sa Dubaijem.