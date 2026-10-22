Crno-beli su posle tri pobede na startu takmičenja doživeli isto toliko poraza, dok je situacija kod najvećeg rivala suprotna. Crveno-beli su krenuli sa 0-2, da bi potom nanizali četiri pobede i u boljem raspoloženju čekaju prvi "večiti" derbi ove sezone.

Utakmicu možete pratiti putem našeg LIVE bloga.

PARTIZAN - CRVENA ZVEZDA (20:45)

Dvorana: Beogradska arena

Sudije: Karlos Peruga, Boris Rižik, Tomas Bisjel

Partizan: Olman, Džons, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Pajola, Lovernj, Si.

Crvena zvezda: Džons, Vajler Beb, Batler, davidovac, Karter, Izundu, Đurišić, Boldvin, Nvora, Odželej, Kremer, Moneke.

19:55 - Zvezda će na ovom meču biti bez kapitena Ognjena Dobrića i centra Džonatana Motlija. Sa druge strane, Partizan ne računa Tonjea Džekirija, kao i ranije povređene Vanju Marinkovića i Dereka Vilisa.

19:00 - Treneru Zvezde Ibonu Navaru će ovo biti prvi "večiti" derbi. Njegovu izjavu pred okršaj u Areni možete pročitati OVDE.

18:55 - Šta je trener Partizana Đoan Penjaroja rekao pred ovu utakmicu, možete pročitati OVDE.

18:50 - Biće ovo deveti okršaj dva najveća srpska kluba u elitnom takmičenju. Partizan je uspešniji sa pet pobeda, naspram tri Zvezdine. Crno-beli su tu razliku napravili prošle sezone, kada su oba puta bili bolji od najvećeg rivala.

18:45 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen prvom ovosezonskom "večitom" derbiju. Partizan će dočekati Crvenu zvezdu u okviru sedmog kola Evrolige, a uz sport.alo uživo možete pratiti dešavanja iz Beogradske arene.