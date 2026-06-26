-Zar je važno ko je počeo, ko ušao, ko zabio i ko odbranio? Zar je važno šta 'stručnjaci' kažu 'smemo' li igrati sa dva napadača ili koji igrač 'mora' igrati, da li smo 'srednja' ekipa, ili kako 'moramo' sve pobediti sa 3:0 ili da 'ovako ne možemo protiv Amerikanaca', a MI ispisasmo fudbalsku istoriju - rekao je Barbarez.

Nastavio je u istom ritmu.

-Zar nije važno da sanjamo snove, zar nije važno da smo ZAJEDNIŠTVO, zar nije važno da zastava naše Bosne i Hercegovine već mesec dana se vijori na najvećoj svetskoj fudbalskoj sceni, zar nije važno da 'stvaramo' svetliju budućnost, zar nije važno da smo PONOSI itd. itd - napisao je Barbarez na društvenim mrežama.

Šta je pozadina svega? Reakcija Edina Džeka i načina na koji se ponašao, ali i reakcije navijača.

U toku utakmice, on je u 64. minutu bio besan zato što napušta teren umesto rezerviste Ermina Mahmića, koji je 15 minuta posle toga dao gol i odlučio pobednika - 3:1. Pogledajte Džekovu reakciju posle meča i napet razgovor sa pomoćnim trenerom Mirkom Hrgovićem.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine na početku nokaut faze Svetskog prvenstva izvesno igra protiv Sjedinjenih Država. Pobednik tog meča ući će u osminu finala.