15.01 - Sabalenka moli organizatore da ukinu zabranu uvođenja kućnih ljubimaca na kompleks.

14.15 - Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina uspešno su startovale na Vimbldonu, pošto su u prvom kolu savladale kanadsko-kazahstansku kombinaciju Lejla Fernandez i Julija Putinceva rezultatom 6:2, 1:6, 6:3. Krunićeva i Danilina su treće nositeljke, a u narednoj rundi igraće protiv pobednica duela Kirstea/Kalinskaja - Kalinina/Jastremska.

10.55 - Šta uradi Mira Andrejeva? Pogledajte OVDE.

09.33 - Lerner Tijen pretrpeo je iznenadan poraz od Martona Fučoviča u drugom kolu Vimbldona, a u jednom trenutku jedva je stajao na nogama i bio na ivici kolapsa. Posle meča, proveo je noć u bolnici i utešio se pozamašnom količinom brze hrane.

09.02 - Stefanos Cicipas više ne sarađuje sa ocem.

-Ta odluka mi je vratila mir. Iza mene je veoma težak psihološki period. Sada se sve promenilo, osetio sam veliko olakšanje i sa mnogo više optimizma očekujem naredni period. Uveren sam da će mi ovaj potez doneti mnogo toga pozitivnog i da će biti koristan za moju budućnost - rekao je Cicipas.

09.01 - Arina Sabalenka ima jednu veliku molbu za organizatore.

-Vimbldone, molim vas, preklinjem vas, pustite pse unutra - rekla je Sabalenka, uz osmeh i vidno emotivnu reakciju.

09.00 - Dobar dan i dobro došli na još jedan naš blog posvećen Vimbldonu. Šta se juče dešavalo pogledajte OVDE.