Nakon 2:2 u 120 minuta, Češka je bila bolja posle izvođenja jedanaesteraca – 3:1.

Za domaće su pogađali Čori, Souček i Sadilek, dok je neprecizan bio Krejči. Kod Danske strelac je bio samo Eriksen, dok su Hojlund, Drejer i Jensen bili tragičari.

Domaći su u dva navrata imali prednost na ovom susretu, ali Skandinavci su imali spreman odgovor.

Šulc je doneo prednost Češkoj u trećem minutu, dugo je taj rezultat bio na snazi, sve dok Andersen u 72. minutu nije izjednačio.

Ušlo se ubrzo i u produžetke. Češka je opet povela preko Krejčija u 100. minutu, ali je Heg u 111. opet vratio Dansku u život.

Meksiko, Južna Afrika i Južna Koreja u grupi A biće protivnici Češke na Mundijalu.