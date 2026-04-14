Pamte Andriju Kaluđerovića navijači Crvene zvezde po golovima. Možda je bilo i boljih, ali je malo onih koje je Zvezdina publika brže prihvatila od tadašnje pridošlice iz Rada.

U intervjuu za zvanični sajt Superlige se prisetio duela sa Partizanom i povukao paralelu sa sadašnjom generacijom Zvezde.

- Sad kad gledam derbije – Partizan se brani. Endiaje ne izađe iz 20 metara, bude u tom prostoru celu utakmicu. Ja kad sam igrao, čuvali su me Krstajić i Savić u Partizanu. Nisam pet puta šutnuo na gol… Mislim da je sada mnogo lakše za Zvezdine napadače. Siguran sam da bih mnogo golova postigao u ovoj generaciji - rekao je Kaluđerović i osvrnuo se na stil fudbala koji je tada Zvezda igrala.

- Robiju je to bio prvi trenerski posao. Bazirao se na španskom stilu fudbala i posedu lopte, što to meni kao napadaču nije odgovaralo. Mnogo smo išli u sredinu i nazad. Imali veliki posed, ali stvarali malo šansi - rekao je Kaluđerović.