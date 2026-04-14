Proslavljeni košarkaški trener Duško Vujošević sahranjen je danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Vujošević je preminuo 8. aprila u Beogradu u 68. godini posle duge borbe sa teškom bolešću.

Pre sahrane, održano je opelo u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju. Sahrani su, osim porodice i prijatelja Duška Vujoševića, prisustvovali i predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović, trener Đoan Penjaroja i članovi stručnog štaba, sadašnji košarkaši "crno-belih", kao i predstavnici JSD Partizan, FK Partizan, KSS, KLS, ABA lige...

Sahrani su prisustvovali i brojni ljudi iz sveta sporta i javne ličnosti: potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, Rasim Ljajić, Željko Obradović, Aleksandar Đorđević, Žarko Paspalj, Žarko Zečević, Vladimir Kuzmanović, Milija Vojinović, Predrag Mijatović, Predrag Danilović, Mlađan Šilobad, Miroslav Berić, Vladimir Dragutinović, Dragan Todorić, Uroš Tripković, Vlado Šćepanović, Branko Kovačević, Predrag Šuput, Klemen Prepelič, Vule Avdalović, Velimir Gašić, Darko Miličić, Dragan Lukovski... Na sahrani proslavljenog trenera Partizana bili su i Zoran Slavnić, Miško Marić, Zoran Stevanović, Ivo Nakić, Slavko Vraneš, Novica Veličković, Milenko Tepić, Saša Pavlović, Filip Petrušev, Đuro Ostojić, Dragan Milosavljević, Raka Đurović, Milenko Topić, Vlade Đurović, Srđan Blagojević, Danko Lazović, Aleksandar Janković, Miško Ražnatović, Dušan Kecman, Žofri Lovernj, Džanan Musa, Petar Škuletić, glumci Dragan i Aleksej Bjelogrlić, frontmen grupe Neverne bebe Milan Đurđević, muftija beogradski Mustafa Jusufspahić, brojne sportske legende, kao i veliki broj navijača Partizana i građana.

Navijači Partizana su se od legendarnog trenera "crno-belih" oprostili pesmom "Dobro pamtim sve".

Jednom navijaču Partizana na Novom groblju je pozlilo. Članovi Hitne pomoći koji su prisutni mu ukazuju pomoć.

Veliki broj ljudi iz sveta sporta, građana i navijača ispratio je Duleta na večni počinak.

Dirljiva scena viđena je na kraju sahrane kada su ga "grobari" ispratili uz pesmu "Dobro pamtim sve".

Povorka je krenula ka grobnom mestu, a krst nosi nekadašnji košarkaš Partizana Žofri Lovernj.

Sveštenik služi opelo pred porodicom, prijateljima i velikim brojem prisutnih građana, ljubitelja košarke, navijača...

Bivši košarkaš Darko Miličić je među brojnim ljudima koji su želeli da isprate Duška Vujoševića. Uz njega su tu Moka Slanić, kao i nekadašnji trener FK Crvena zvezda Aleksandar Janković.

Pas Duška Vujoševića, Drugarica Žuta, takođe je na sahrani.

Stvara se gužva ispred Aleje zaslužnih građana. Veliki broj ljudi dolazi da se oprosti od čuvenog trenera.

Među okupljenima su ljudi iz svih sfera domaće javne scene. Od bivših košarkaša, aktuelnih i bivših političara, pa do pevača, glumaca...

Tu su Mića Berić, Predrag Danilović, Saša Đorđević, Ivica Dačić, Aco Pejović...