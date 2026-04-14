Mladi fudbaler Šefild junajteda, Oliver Arblaster (22) napravio je potez koji je zaljuljao ostrvsku javnost - ne samo da će postati otac, već dete čeka sa ćerkom svog trenera! Da, dobro ste pročitali. Njegova izabranica je Marta Elizabet Vajlder, ćerka čoveka koji mu kroji sudbinu na terenu – Krisa Vajldera.

I dok se bori da se ponovo dokaže u dresu „oštrica“, povrati formu nakon nezgodne povrede kolena, Arblaster očigledno ne gubi vreme van terena - i to na način koji bi mogao da napravi zbrku u svlačionici. Fanovi su u ekstazi, komentari na mrežama pršte, a mnogi se pitaju isto: kako će šef reagovati kad mu fudbalski pulen postane zet, to jest otac njegovog unučeta? Sudeći po naslovima britanskih tabloida željnih senzacije, ova priča miriše na ozbiljnu dramu jer spoj fudbala, porodice i intime retko kada prođe bez posledica.

Arblaster važi za jednog od najtalentovanijih izdanaka omladinske škole Šefild junajteda. Prošle sezone je debitovao u Premijer ligi, a u tekućoj je upisao 18 nastupa za Šefild junajted koji se trenutno nalazi na 17. mestu u drugom po kvalitetu rangu engleskog fudbala.