Crveno-beli su na startu takmičenja u Švajcarskoj izgubili od Lugana sa 3:2, dok je Kopenhagen kao domaćin bio bolji od Brage 3:0.

CRVENA ZVEZDA - KOPENHAGEN 2:1 (2:1)

Stadion: Rajko Mitić (Beograd)

Sudija: R.M. Petresku (Rumunija)

56. minut - Preti Kopenhagen preko Kariza, Mateus siguran.

54. minut - Lučić sada preti sa distance, odlična reakcija golmana gostiju.

52. minut - Nešto agresivniji fudbaleri Kopenhagena u drugom poluvremenu.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme. Dvostruka izmena kod gostiju. Izašli su Suzuki i Kornelius, a ušli Markgraf i Dadason.

45. minut - Poluvreme, Zvezda sjajnim golovima Elšnika i Kostova vodi sa 2:1.

41. minut - Goooool! Kostov golom za TV špice donosi preokret Zvezdi!

34. minut - Gooool! Zvezda stiže do izjednačenja, majstorija Elšnika!

28. minut - Gol! Kopenhagen vodi autogolom Gaštarova! Neverovatna scena zaista. Loše je Gaštarov zahvatio loptu i ni iz čega je danski tim došao do prednosti!

22. minut - Ponovo nešto mirniji period igre.

16. minut - Velika šansa za Zvezdu! Nakajama je presekao loptu, zakoračio u kazneni prostor i raspalio levicom i pogodio prečku.

14. minut - Prva prilika za crveno-bele večeras. Elšnik je iz slobodnog udarca šutirao pravo u gol, taj udarac je izblokiran, ali je Zvezda dobila korner, a nakon njega u prilici se našao Gudelj, ali je šutirao preko gola.

12. minut - Dosta oprezni i jedni i drugi.

7. minut - Prvi korner na meču imali su gosti, bez veće pretnje po Mateusa.

5. minut - Fudbaleri Zvezde imaju terensku inicijativu na startu.

1.minut - Utakmica je počela!

17.35 - Odlučio je Rijera da izvede istih 11 kao u Luganu!

Crvena zvezda počinje u sastavu: Mateus - Gaštarov, Gudelj, Nakajama - Krunić, Elšnik - Lučić, Handel, Kostov, Ristić - Dijeng.

17.14 - Sa druge strane, Kopenhagen je u prvom kolu Lige konferencije ostvario ubedljivu pobedu nad Bragom rezultatom 3:0. Prethodno je Kopenhagen poražen od Midtjilanda rezultatom 2:1, dok je u poslednjem prvenstvenom meču remizirao sa Orhusom (1:1).

17.13 - Crvena zvezda u meč sa Kopenhagenom ulazi posle pobede nad ekipom Mladosti iz Lučana rezultatom 5:1, dok je u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije poražena od Lugana rezultatom 3:2. Crveno-beli će pred svojim navijačima imati priliku da osvoje prve bodove u evropskom takmičenju.

17.12 - Crvena zvezda i Kopenhagen ponovo će odmeriti snage na evropskoj sceni nakon više od sedam godina. Poslednji put su se sastali u kvalifikacijama za Ligu šampiona 2019. godine, kada su oba meča završena rezultatom 1:1, a crveno-beli su posle dramatične penal serije u Danskoj izborili plasman u narednu rundu. Milan Borjan je tada odbranio jedanaesterac Vindu, a nakon čak 22 izvedena penala Zvezda je slavila i nastavila evropski put.

17.10 - Dobar dan i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici drugog kola Lige konferencije u kojoj se sastaju Crvena zvezda i Kopenhagen. Uz alo.rs pratite sva dešavanja sa "Marakane".