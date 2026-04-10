Najmlađi košarkaši kluba Zekas '75 iz Rače, mini-basket ekipa (uzrast 11 godina i mlađi), pobedila je na Međunarodnom uskršnjem turniru u Pragu, koji ima tradiciju održavanja 26 godina.

Mali Šumadinci su u grupi pobedili sve protivnike - Albu iz Berlina 40:26, akademiju poznatog igrača Davisa Bertansa Bertanu Valmijeras iz njegovog rodnog grada Valmijere 29:24, Basket Slovanku iz Češke 47:35, Akademiju 2006 iz čeških Roudnjica 76:16 i u susretu koji je odlučivao o dobitniku trofeja Sohopo iz Praga 52:46.

- Auuu! Kakva utakmica - kratko i uzbuđeno je posle odlučujućeg meča rekao Miloš Obradović, član vođstva puta, kapiten prvog tima i najbolji strelac Prve međuregionalne lige Zapad.

Najbolji i najefikasniji igrač u račanskom timu bio je kapiten Relja Petronijević, koji je u završnoj borbi za trofej postigao 30 poena. Pod vođstvom trenera Dejana Miloševića igrali su još: Aleksa Radomirović, Đorđe Tomić, Boško Đoković, Novak Marjanović, Veljko Ćoralić, Damjan Nikolić, Tara Zlatić, Vuk Rašić, Ilija Marinković, Minja Nikolić i Miona Obradović.

Mali Račani su doneli lep kristalni pehar, a Češka je poznata po vrhunskom kristalu i staklu, pa je to odličan ukras za klupsku prostoriju.

- Iskreno, pre turnira bili smo zadovoljni i zauzimanjem četvrtog mesta. Ali naša deca su pokazala da su tehnički najbolje obučena, a borbenost i zimski duh su bili za svaku pohvalu - ocenjuje mladi trener Dejan Milošević.

Tako su mali Šumadinci iz Zlatnog grada u Raču stigli kao zlatni. Doputovali su pred početak utakmice poslednjeg kola Prve međuregionalne lige Zapad između prvog tima Zekasa i Svilajnca i dočekani kao šampioni, uz vatromet i oduševljenje roditelja, drugarica i drugova navijača. Odličan uvod u obećavajuću sportsku karijeru dobrog dela ove ekipe.

- Najvažnije je da smo osvojili pehar - kaže skromno Relja.

Račanski klinci nisu otputovali u Prag neobavešteni. Znali su za legendu da onoga ko dodirne statuu sveca Jana Nepomuka i zamisli želju prati sreća. Naravno da su je ekipno dodirnuli, ali je, svakako, bilo mnogo važnije što su loptu dodirivali kako treba.

U grupi U-11 bile su i ženske i muške i kombinovane ekipe. Igrana je takozvana pasarela, ali prema malo drugačijim pravilima nego kod nas, što je za Račane bila otežavajuća okolnost jer su pravila učili do kraja turnira. Takođe, sve navedeno ukazuje da je mini-basket igran drugačije nego kod nas, jer je pisan rezultat, pa samim tim promovisan pobednik, dok se kod nas u toj kategoriji ne piše rezultat, već su svi pobednici.

Ukupno, učestvovalo je 140 ekipa podeljenih u starosne grupe od devet do 19 godina.