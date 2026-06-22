Naime, Hrvatska će poslednji trening pre sudara s Panamom odraditi u ponedeljak, 22. juna, od 19 do 20 sati po lokalnom vremenu, na Centennial Parku u Torontu.

Reč je o lokaciji koju je FIFA navela kao zvaničnu za treninge uoči utakmice, a ne o izboru Fudbalskog saveza Hrvatske. Na istom mestu će, prema FIFA rasporedu, trenirati i reprezentacija Paname.

Centennial Park nalazi se u torontskoj četvrti Etobikok (Etobicoke), na adresi 56 Centennial Park Road, a u neposrednoj je blizini stadiona koji je decenijama bio poznat kao Centennial Park Stadium. Danas nosi ime Rob Ford Stadium, kapaciteta je 2.200 mesta, a najviše se koristi za fudbal, atletiku, kanadski fudbal i povremeno kabadi. Stadion je izgrađen i otvoren 1975, a renoviran je 2009. godine, kada su postavljena nova sedišta i veštačka trava.

Upravo je taj stadion, odnosno sportski kompleks u Centennial Parku, jedna od lokacija koje su uoči Svetskog prvenstva dobile posebnu ulogu kao prostor za trening reprezentacija koje igraju u Torontu. To je detalj koji posebno upada u oči jer je Rob Ford Stadium, između ostalog, dom kanadskog poluprofesionalnog kluba Serbian White Eagles FC (Srpski beli orlovi), piše TPortal.hr.

Fudbalski klub Serbian White Eagles osnovan je 1968. godine u Hamiltonu u Ontariju, prvobitno pod imenom Serbia FC, a nakon preseljenja u Toronto klub je postao poznat kao Serbian White Eagles. Reč je o kanadskoj poluprofesionalnoj ekipi koja se takmiči u Canadian Soccer League, ligi koja nije pod okriljem FIFA. Klupska simbolika direktno je vezana za srpski identitet: Domaća oprema je tradicionalno bela i podseća na belog dvoglavog orla sa srpske zastave, dok gostujuće boje prate crveno-plavo-belu trobojku.

Klub je u svojoj istoriji imao nekoliko zapaženih perioda, a već 1974. stigao je do prvog većeg uspeha i postao prvi kanadski fudbalski klub koji je nastupio u CONCACAF Kupu šampiona. Nakon povlačenja iz tadašnje lige 1981. godine, Serbian White Eagles su dugo delovali na amaterskom nivou, a u ozbiljniji takmičarski ritam vratili su se 2006. godine ulaskom u Canadian Soccer League. Taj povratak je bio uspešan jer je u prvim sezonama nakon povratka klub redovno dolazio do završnice, osvajao titule u diviziji i vratio veliko interesovanje lokalne zajednice.