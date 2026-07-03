Švajcarska je odigrala zaista dobru utakmicu.
Na vreme su dali golove i tako ugasili nadu rivala. Manzambi je pravio haos Alžircima i nikako nisu imali način da ga zaustave. Posle jednog njegovog trka i dodavanja za Embola na semafor je stajalo 1:0.
Vargas je na startu drugog dela igre iskoristio kiks odbrane rivala, pogodio mrežu za 2:0 i tako rešio pitanje pobednika.
Alžir nije imao snage za nešto više, niti da ozbiljno zapreti.
Švajcarci će u narednoj rundi igrati protiv boljeg iz meča Kolumbije i Gane!
Švajcarska - Alžir 2:0
Švajcarska (4-2-3-1): Kobel - Zakarija, Elvedi, Akanđi, Rodriges - Frojler, Džaka - Endoje, Manzambi, Vargas - Embolo
Alžir (4-2-3-1): Zidan - Belgali, Mandi, Bensebaini, Ait Nuri - Zeruki, Bentaleb - Marez, Auar, Šaibi - Maza
Tok utakmice:
Drugo poluvreme:
70. minut - Vreme je za pauzu.
46. minut - Au, kakav početak drugog dela! Vargas je iskoristio grešku odbrane Alžira.
46. minut - Utakmica je nastavljena!
Prvo poluvreme:
45+4 - Kraj prvog poluvremena!
37. minut - Pokušao je Zakarija glavom, ali lopta odlazi preko prečke.
36. minut - Manzambi je nestvarno brz, pravi haos Švajcarcima.
25. minut - Švajcarci dominiraju, nema većih uzbuđenja na terenu.
11. minut - GOOOLLL! Manazambi je sve uradio, a Embolo završio akciju iz peterca! Kako su brzi Švajcarci...
8.minut - Alžir igra dosta hrabro na početku utakmice.
1.minut - Utakmica je počela!
04.45 - Granit Džaka i "sajždije" imaju zicer za narednu rundu i prolaz dalje.
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